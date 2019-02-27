В День национальной армии компания «МегаФон Таджикистан» организовала праздники для солдат и офицеров, служащих в городах Душанбе, Бохтар и Худжанд. Защитники страны приняли участие в спортивных соревнованиях, победители которых стали обладателями памятных призов, отведали угощения, приготовленные сотрудниками «МегаФон Таджикистан», и смогли бесплатно позвонить близким в любой уголок Таджикистана и России.

«Известно, что солдат лучше служит, когда знает, кого он защищает. Сегодня наши ребята разговаривали с родными, принимали их поздравления. Это помогло каждому понять, что служба в армии нужна всем – его семье, народу, стране. Спасибо компании «МегаФон Таджикистан» за праздник и связь с домом!» – говорит командир воинской части города Бохтар Бахром ФАЙЗЗОДА.

В Душанбе в традиционной акции компании «МегаФон Таджикистан» приняли участие более 100 солдат. Они бесплатно звонили близким, живущим в России, отведали плов, а также стали зрителями и участниками праздничного концерта, где даже читали стихи собственного сочинения. А в Худжанде военнослужащие услышали поздравления жителей страны, переданные с помощью скоростного мобильного интернета и приложения «МегаФон Life». Обращения земляков демонстрировались в режиме онлайн на мониторах, установленных в управлении пограничных войск Согдийской области.

«Спасибо оператору за отличный проект! Раньше я даже не представлял, сколько людей может объединить интернет. Это очень круто – общаться с согражданами и принимать их поздравления в Сети!» – рассказал рядовой Фотех РАСУЛОВ.

«Праздничные акции к 23 февраля давно стали для нас доброй традицией. Каждый раз мы стремимся порадовать солдат и офицеров праздничными концертами и подарками, одним из которых неизменно становится возможность совершить бесплатный звонок родным. Чувствуя постоянную связь с домом, молодые ребята легче переносят сложности военной службы и несут её так, чтобы семьи ими гордились. А это – в интересах всей нашей страны», – подчеркнул Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ.

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