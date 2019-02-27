Цены на муку первого сорта в январе этого года выросли на 4,6%, говорится в месячном обзоре инфляции Национального банка Таджикистана.

Аналитики регулятора обосновывают повышение цены на муку влиянием внешних и внутренних факторов, в частности ростом стоимости этого наиболее важного для жизнедеятельности человека продукта в странах-экспортерах.

В определенной степени также это, по данным НБТ, было спровоцировано увеличением тарифов на транзит продукции посредством третьих стран.

Кроме того, в обзоре подчеркивается повышение ставки налога на добавленную стоимость (с 10 до 18%), что тоже повлияло на увеличение стоимости муки.

Более того, в НБТ отмечают, что в прошлом году в Таджикистане сократилось производство пшеницы на 14,6% по сравнению с 2017 годом, что является еще одним фактором, ставшим причиной роста цен на муки.

«Нужно отметить, что повышение стоимости муки имеет сезонный характер, в текущем году с наступлением благоприятных погодных условий в Таджикистане и стране-экспортере (Республика Казахстан) прогнозируются богатый урожай, что будет способствовать стабилизации цен на муку», - успокаивают в таджикском регуляторе.

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, цена одного килограмма муки первого сорта в Таджикистане в конце января этого года достигла 3,59 сомони (с 3,43 сомони в конце декабря прошлого года).

Главным поставщиком в РТ муки и пшеницы является Казахстан.

В январе нынешнего года Таджикистаном было импортировано 3 тыс. 75 тонн муки на сумму $728 тыс., что на 16,5% по весу и 28,4% по стоимости больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Импорт пшеницы в минувшем месяце произведен в объеме 89,5 тыс. тонн на сумму свыше $16,2 млн. Это на 2,3% по весу и на 8,4% по стоимости меньше показателя января 2017 года.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.