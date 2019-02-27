Информация о боевиках со ссылкой на командующего погранвойсками Таджикистана, генерал-полковника Раджабали Рахмонали появилась, в частности на Радио "Озоди". Об этом, он, якобы, сказал 26 февраля во время прошедшего в Душанбе IV регионального совещания руководителей пограничных ведомств стран Центральной Азии, России и Афганистана.

Радио отмечает, что Рахмонали заявил о скоплении свыше 6 тысяч иностранных боевиков в северных провинциях Афганистана, вплотную граничащих с Таджикистаном - Бадахшане, Кундузе и Тахоре.

По его словам, на этих приграничных территориях скопилось 16 тысяч 770 боевиков, из которых 6 тысяч 370 – иностранные наёмники.

«Они создали 36 лагерей террористической подготовки. В основном это боевики «Талибан», «Ансаруллах», «Исламского движения Туркестана» и «Исламского государства», - цитирует Раджабали Рахмонали "Озоди".

Также, по данным "Озоди", на совещании выступил и глава Совбеза Таджикистана Абдурахим Каххаров, который сказал, что террористическая группировка «Исламское государство» продолжает вербовку в свои ряды граждан Таджикистана.

Он отметил, что эмиссары боевиков привлекли в свои ряды более тысячи таджикистанцев.

Между тем, в Погрануправлении ГКНБ Таджикистана не смогли подтвердить или опровергнуть эти заявления: а главное – наличие на границе такого количества наемников, сказал «АП» по телефону глава пресс-службы Мухаммад Улугходжаев.

Еще совсем недавно – месяц назад пограничные войска ГКНБ Таджикистана в ответ на заявление замминистра российского МВД Игоря Зубова о том, что на таджикско-афганской границе стоят ИГИЛовцы, заявили, что «непосредственно вдоль участка таджикско–афганской линии государственной границы на сегодняшний день членов запрещенной в Таджикистане террористической группировки «Исламское государство» не зафиксировано».

Весеннее обострение

На самом деле о скоплении боевиков на границе власти Таджикистана заявляли не раз. Но всегда с какой-то недосказанностью.

Тот же Раджабали Рахмонали говорил об этом в мае прошлого года на церемонии, посвященной 15-й годовщине реализации программы ВОМСА. Тогда правда цифра была другой – почти 7 тысяч боевиков и говорил он лишь о движении «Талибан».

«6 тыс. 825 боевиков движения «Талибан» были переброшены с юга на север Афганистана и сейчас находятся на 29 тренировочных базах в провинциях Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшан. Многие из этих боевиков - уроженцы стран Центральной Азии», - сказал тогда он.

Все ли они наемники? Были ли среди них боевики и ИГИЛ? Если речь тогда и сейчас шла только о наемниках – куда делась полтысячи боевиков? Говорит ли это о том, что их стало на самом деле меньше?

Далее. В начале февраля уже этого года глава Центра стратегических исследований Худоберди Холикназар говорил, что на севере Афганистана находятся боевики других экстремистских группировок, таких как «Джамаат Ансаруллах», Исламского движения Узбекистана, «Талибан».

«Для того, чтобы контролировать границу с Афганистаном, мы должны быть полностью готовыми. Президент в своем последнем послании парламенту поручил соответствующим ведомствам быть готовыми и бдительными, отметив опасность терроризма и угрозу экстремизма», - добавил таджикский стратег.

Что в итоге?

Каждой весной ежегодно на протяжении многих лет на таджикско-афганской границе активизировались террористические группировки. Но если раньше речь шла о боевиках движения «Талибан», то теперь с наступлением каждой весны об угрозе – теперь уже боевиков ИГИЛ - на этих же участках говорят и таджикские власти. Периодически подобные заявления делает и Россия.

В итоге, как сообщил «АП» источник в аппарате президента, который присутствовал на IV региональном совещании руководителей пограничных ведомств, «обстановка на таджикско-афганской границе, конечно же, стабильно непредсказуемая, но не до такой степени, как пишут. Некоторым странам выгодно нагнетать обстановку».

- Почему властям Таджикистана в таком случае не давать официальную информацию, чтобы не было ни слухов, ни нагнетания? – задается вопросом эксперт по безопасности. - У нас сегодня, как заявляют сами власти, достаточно сил и средств на этом участке госграницы. Создана вся необходимая инфраструктура. Зачем замалчивать ситуацию?

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