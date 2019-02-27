Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план реализации Концепции миграционной политики на ее первом этапе до 2021 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ 26 февраля.

В плане этапа 50 мероприятий. Это совершенствование законодательства в миграционной и смежных сферах, анализ системы переселения соотечественников, мониторинг и анализ конфликтов с участием мигрантов, работа над созданием сети универсальных центров тестирования, заключение международных соглашений о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и другие.

В 2018 году на миграционный учет в России встали 2,3 млн граждан Таджикистана, - МВД РФ

Как пишет Коммерсант, в опубликованном вчера на сайте правительства документе не оказалось, в отличие от предыдущего варианта, пункта о внедрении современных «электронно-цифровых технологий», применяемых «при идентификации личности иностранных граждан».

МВД также запланировало проанализировать миграционную ситуацию в РФ, но сначала министерство определит параметры, по которым будет проводиться анализ. Эксперты считают, что на это МВД рассчитывает получить дополнительные средства.

Вчера на сайте правительства был опубликован план мероприятий по реализации Концепции миграционной политики в РФ на период 2019–2025 годов, подписанный Дмитрием Медведевым 22 февраля. План разработан МВД согласно указу президента от 31 октября 2018 года и рассчитан на три года.

Новым лидером среди стран-доноров в РФ впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. Каждый четвертый легальный иммигрант в 2018 году прибывал в Россию из Таджикистана. На втором месте – Казахстан (+26,5 тыс. человек), - МВД РФ

МВД подготовило план в декабре 2018 года, после чего он обсуждался на публичных слушаниях в Общественной палате (ОП).

Там прозвучали предложения об упрощенном порядке получения гражданства, отмене экзаменов по русскому языку, истории РФ и основам законодательства для этнических русских, об увеличении квоты на обучение и устройство для иностранных студентов.

Однако эти предложения не вошли в итоговый документ, который ушел в правительство. Опубликованный вчера документ отличается и от варианта МВД.

Так, в подписанном премьером плане нет положений об «оснащении пунктов пропуска через госграницу РФ программно-техническим комплексом для получения дактилоскопической информации, биометрической идентификации для сверки данных иностранных граждан с базами данных правоохранительных органов» и о «внедрении современных информационно-цифровых технологий, включая биометрические, при идентификации граждан».

В то же время в итоговом документе появился пункт о разработке во втором квартале 2020 года «концепции построения единой информационной платформы об иностранных гражданах и миграционных потоках».

В четвертом квартале предполагается разработать еще и «комплексную модель оптимизации предоставления госуслуг и осуществления госконтроля за въездом в РФ, проживанием на территории страны и выездом из нее, в том числе с использованием числовых технологий».

Президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин в инициативе разработки «концепции построения единой информационной платформы об иностранных гражданах» увидел «коррупционную составляющую». «В 2007–2008 годах был создан Центральный банк данных по учету иностранных граждан. В 2016 году центр развалили заодно с Федеральной миграционной службой»,— сообщил он “Ъ”. В то же время глава фонда признал необходимость такой платформы.

«Контроль над миграционными потоками потерян, вообще неизвестно, сколько в стране мигрантов и чем они занимаются»,— отметил господин Поставнин, добавив, что «в Евросоюзе есть мощная база, которая обрабатывает 4 млрд запросов в год».

Согласно плану, МВД предстоит проанализировать миграционную ситуацию в стране, чтобы определить, как она влияет «на экономический, социальный, культурный, национальный, этноконфессиональный и иные аспекты российского общества».

Но сначала МВД определит в 2020 году «параметры», по которым будет проведен анализ. На основе этих параметров предполагается «организовать мониторинг миграционной ситуации для принятия управленческих решений в этой сфере».

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