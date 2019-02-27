Журнал The Economist составил рейтинг угроз мировой экономике в 2019 году. На первом месте оказалась полномасштабная торговая война США и Китая. Результаты исследования приводит РБК.

Вероятность этой войны составители рейтинга оценивают как умеренную, но указывают, что последствия такой торговой войны будут крайне тяжелыми.

Несмотря на то, что конфликты между двумя странами можно пресечь международной сделкой, это не приведет к полному снятию рисков. Угрозу считают умеренной (15 баллов по шкале интенсивности риска), но исследователи отмечают, что ее последствия могут быть крайне тяжелыми. Более того, торговые войны могут возникнуть между другими странами, говорится в исследовании.

Среди важных угроз эксперты также назвали рецессию в США, которая может возникнуть к 2021 году. По оценкам исследователей, в 2019 и в 2020 годах в стране замедлится рост ВВП: сначала до 2,3%, потом — до 1,5%. Эксперты отмечают, что спад может быть сильнее из-за уязвимости финансового сектора США.

«Наряду с растущей геополитической неопределенностью существуют серьезные уязвимости в крупнейших экономиках, в том числе значительное долговое бремя в Китае, США и Италии, а также на развивающихся рынках. В случае плохого управления эти слабости могут значительно усилить спад, охлаждая мировую экономику», — говорится в отчете.

В топ-10 угроз мировой экономике эксперты The Economist включили также разрушительное влияние на глобальную экономику возможных кризисов на развивающихся рынках, обвал экономики Китая, начало военных действий на Корейском полуострове и выход Великобритании из Евросоюза без сделки.

Исследователи полагают, что в 2019 году рост мировой экономики замедлится до 2,8%, а в 2020 году — до 2,6%, а в реальности могут оказаться еще ниже.

Ранее рейтинг угроз глобальной экономики опубликовало агентство Bloomberg. Первое место в нем также заняли торговые войны.