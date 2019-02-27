По инициативе МИД и Минтранса Таджикистана представители ЕС, Японского агентства по международному сотрудничеству, Всемирного банка, Фонда Ага-Хана по развитию, ОБСЕ, МВФ, которые аккредитованы в Душанбе 26 февраля ознакомились с ситуацией на автодороге Душанбе-Худжанд.

Гости побывали на лавиноопасных участках дороги и ознакомились с работой сотрудников IRS, Минтранса и КЧС по обслуживанию трассы, сообщает пресс-служба компании Innovative Road Solutions (IRS), которая управляет трассой Душанбе-Чанак.

Таджикские специалисты разъяснили представителям международных организаций: чтобы избежать в осенне-зимний период закрытия трассы из-за схода снежных лавин, необходимо на таких участках возвести противолавинные галереи.

"Сейчас на дороге построены 24 такие галереи. Но для полного обеспечения безопасности движения на данной дороге необходимо возвести еще 55 таких галерей", - сообщил пресс-секретарь IRS Далер Мерганов.

Кстати, на сегодняшнее утро движение автотранспорта по дороге Душанбе-Худжанд функционирует в штатном режиме, без каких-либо ограничений.

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