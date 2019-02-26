Странам Центральной Азии необходимо повысить финансовую защищённость от рисков стихийных бедствий и объединить усилия в области управления этими рисками, считают эксперты и участники регионального форума «Финансирование риска стихийных бедствий», который прошел в Алматы.

Представители государственных органов и эксперты в области управления рисками стихийных бедствий из пяти центрально-азиатских государств обсудили, как можно укрепить финансовую защищенность, учитывая существующие финансовые инструменты и в контексте нарастания проблем, вызванных изменением климата, сообщается на сайте Всемирного банка.

Центральная Азия входит в число наиболее подверженных стихийным бедствиям территорий. Практически каждый год на той или иной части региона происходят землетрясения, наводнения, оползни, экстремальные погодные условия.

Таджикистан за последние 22 года понес в результате стихийных бедствий убытки на полмиллиарда долларов. Такие цифры приведены в принятой 29 декабря 2018 года правительством Таджикистана Национальной Стратегии по снижению риска стихийных бедствий на период 2019-2030 годы.

За прошедшие три десятилетия от стихийных бедствий пострадало свыше 10 млн жителей Центральной Азии, а потери для экономики составили порядка 2,5 млрд долларов США.

Ежегодно последствия землетрясений, способных стать причиной наиболее масштабных разрушений, оцениваются в 2% от регионального ВВП, наводнений – 1,6%.

Сельскохозяйственный сектор, в котором занята треть населения региона Центральной Азии, крайне уязвим к воздействиям наводнений или засухи.

Приблизительно 3460 стихийных бедствий произошло в Таджикистане в период с 1997 по 2018 годы.

Убытки в сельском хозяйстве в результате засухи 2000-2001 гг. в некоторых странах региона составили 800 млн долларов США, что тяжело сказалось на населении, и, в первую очередь, на сельских жителях.

В Таджикистане наиболее распространенным (в среднем 70 ситуаций в год) и наиболее смертоносным (в среднем, 35 погибших в год) типом стихийных бедствий являются сели. На втором месте идут лавины (в среднем 27 ситуаций и 6 погибших в год).

«Практически ежегодно стихийные бедствия наносят урон экономике и влияют на способность людей обеспечивать себе средства к существованию», - отметил Ато Браун, постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане.

В Казахстане ежегодно от землетрясений страдают около 200 000 человек, а урон, наносимый землетрясениями валовому внутреннему продукту (ВВП) Казахстана, составляет около 1 миллиарда долларов США в год. От наводнений, которые также часты в Казахстане, страдают около 300 000 человек, а ВВП республики теряет до 3 миллиардов долларов США в год.

«Стихийные бедствия в Центральной Азии часто пересекают межгосударственные границы», – отметил в своем выступлении Валерий Петров, директор Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий г. Алматы. - Масштабные бедствия в одной из стран Центральной Азии могут представлять угрозу для всего региона. И это говорит о важности регионального сотрудничества в данной сфере».

Эде Хорхе Ийяш-Васкез, Старший директор Глобальной практики по социальным вопросам, городскому и сельскому развитию и устойчивости, в своем выступлении на форуме отметил усилия Центрально-Азиатских стран по наращиванию устойчивости к воздействиям стихийных бедствий, но добавил, что предстоит еще много работы в этом направлении.

В работе форума приняли участие свыше 80 представителей из стран Центральной Азии и других государств.

Данное мероприятие организовано Всемирным банком в целях усиления сотрудничества по вопросам управления рисками бедствий, включая развитие инструментов финансовой защиты.

На сегодняшний день инвестиции Всемирного банка в проекты и техническую помощь в регионе Центральной Азии превысили 100 млн долларов США.

В Таджикистане каждый год селевые потоки накрывают различные регионы. Стихия наносит колоссальный ущерб экономике страны, под грязевыми наплывами остаются населенные пункты, сельхозугодья и объекты жизнеобеспечения, гибнут люди.

Правительство страны, международные организации ежегодно выделяют немалые средства на предотвращение селей, но каждый раз трагедии повторяются снова и снова...

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