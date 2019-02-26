Эта история началась в 1985 году, когда учитель из Таджикистана Умарали Зулфов поехал по работе в исторический город Самарканд. Оттуда он вернулся с прекрасными впечатлениями, а еще - с большой лепешкой, которую он бережет, как зеницу ока, вот уже 34 года.
О том, что самаркандский хлеб всегда славился своим свойством не черстветь, мы, конечно, знали. Даже историю об этом делали. Однако мы и подумать не смели, что этот вкуснейший хлеб Центральной Азии может не портиться десятилетия.
Как жителю таджикского города Сарбанд удалось сохранить лепешку вы узнаете в нашем очередном сюжете.
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