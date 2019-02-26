Боец смешанных боевых искусств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов потребовал от властей Дагестана ответить за показ в Махачкале спектакля «Охота на мужчин», который он охарактеризовал как «порнуху». Боец заявил, что «всему есть предел», и пригрозил уличными протестами, сообщает Медуза.
«Охота на мужчин» — антрепризный спектакль, активно гастролирующий по России. В Махачкале спектакль прошел 23 февраля в «Доме дружбы», подведомственном региональному министерству по национальной политике.
25 февраля в соцсетях стала распространяться видеозапись фрагмента спектакля, где Ева (ее роль исполняет актриса Наталья Рева-Рядинская) находится на сцене только в нижнем белье, а Бруно, которого играет актер Станислав Бондаренко, обнажен до пояса.
Ролик публиковали, в частности, с комментариями о недопустимости показа «сцен аморального поведения» в Дагестане и с просьбой к министру культуры республики Зареме Бутаевой «в дальнейшем следить за сценариями спектаклей», которые приезжают в республику.
Фрагмент спектакля «Охота на мужчин» в Махачкале
Вечером 25 февраля о спектакле написал Хабиб Нурмагомедов, на инстаграм которого подписаны более 13 миллионов человек. Он назвал постановку «грязью».
«Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться», — заявил боец.
В комментариях он также вспомнил имама Шамиля, лидера кавказских горцев, боровшихся в середине XIX века против присоединения к Российской империи.
К первому посту Нурмагомедова, который позднее был удален, написали комментарий с аккаунта министерства культуры Дагестана (у «Медузы» есть скриншот этого комментария). Ведомство заявило, что не отвечает за спектакль, так как «Дом дружбы» не находится в его ведении, а организовало мероприятие частное лицо, с которого «и надо спрашивать». В Минкульте заверили бойца, что со своей стороны учли «опыт предыдущих ошибок» и уделяют «большое внимание» мероприятиям, которые проходят в подконтрольных учреждениях.
Актеры спектакля Иван Жидков и Станислав Бондаренко в своих соцсетях принесли извинения — и сообщили, что получают угрозы.
«Да, в нашем комедийном спектакле присутствуют сцены, которые могли быть восприняты неоднозначно. Нашим основным упущением был слабый анализ возможных последствий. Если наш спектакль нанес оскорбление зрителям или жителям республики, я приношу извинения», — написал Бондаренко.
Жидков, который также является продюсером постановки, отметил, что случившееся «заставит задуматься о цензуре многих, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане».
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