В ноябре прошлого года впервые в истории таджикского бизнеса был объявлен конкурс «StartupStan Cup» с общим инвестиционным фондом миллион сомони для поддержки стартап-проектов.
О первых итогах конкурса, оправданных или неоправданных ожиданиях инвесторов и о том, готов ли наш стартап-рынок освоить инвестиции в шестизначном размере рассказал руководитель проекта «StartupStan» от «55Group» Далер Гуфронов.
О качественном и количественном векторе стартап-идей
- Заявки на участие в конкурсе подало всего 64 человека. Казалось бы, когда на кону такие большие деньги, их должно было бы быть больше. В чём тогда дело?
- Откровенно говоря, мы сами ожидали значительно большего количества заявок. И вы правы, в условиях Таджикистана инвестиции до одного миллиона сомони – довольно большая сумма. Поэтому мы проанализировали потенциал внутреннего рынка в плане аккумуляции новых серьезных инновационных стартап-проектов и убедились, что он находится на самом раннем этапе своего развития. Хотя, в 2017 году, когда мы организовали первый небольшой стартап-конкурс, мы получили всего около 30 заявок.
Правда, не знаю, насколько правильно будет считать это развитием рынка, ведь статистика эта говорит лишь о количестве, а не о качестве предоставленных продуктов.
Да мы и понимали, что ждать готовых и качественных бизнес-решений от нашего рынка пока рано. Соответственно, от заявителей мы в основном получили бизнес-идеи, не доведенные до уровня готового продукта для запуска.
«Дастархан на прокат» и другие таджикские бизнес-идеи
- Каким был возрастной ценз заявителей?
- Самому молодому участнику StartupStan Cup было 18 лет, самому возрастному – 48. В целом мы получили больше заявок от молодых ребят без какого-либо предпринимательского опыта.
- Каковы географические рамки конкурсантов?
- Мы получили одну заявку из Узбекистана, а также несколько заявок из России от таджикских студентов, мигрантов и даже от граждан России. У нас был открытый кубок, но мы его позиционировали только в Таджикистане, потому что заинтересованы в реализации бизнес-проектов, прежде всего, внутри страны.
- Расскажите о стартап-идеях, которые вам больше всего запомнились.
- Один из самых интересных проектов был заявлен Никитой Сурковым из России. Проект называется BulloSafe. Это онлайн-агрегатор страховых услуг, который он предлагает реализовать в нескольких странах, в том числе в Таджикистане. Проект действительно интересный, но вопрос в том, готов ли наш рынок к таким вызовам?
Еще один запомнившийся проект - «Дастархан на прокат». Это настоящая антикризисная идея из Худжанда. Суть в том, что перед любым праздником, например, свадьбой или другим «марака», пользователь может взять в аренду продовольственную продукцию (напитки, конфеты, сухофрукты, фрукты и т.п.), а по завершению мероприятия - вернуть остаток. Эта явление давно практикуется в Худжанде, но пока не имеет массового и систематического характера.
Стандарты соуправления есть, но будут меняться
- По какому принципу вы отбираете проекты?
- Механизм отбора состоит из трех этапов: рассмотрение заявок, интервью и питчинга, и в конце переговоры с победителем о дальнейших условиях сотрудничества.
Лучшие проекты отбирает инвестиционная комиссия из числа действующих предпринимателей Клуба молодых предпринимателей и бизнес-холдинга 55Group.
Кстати, о критериях отбора проектов мы не раз сообщали участникам конкурса. Четко дали знать, что приоритетным являются проекты в направлении IT. Тем не менее, в реальности нам отправили проекты совершенно разных направлений – из сферы производства, строительства и т.д. Дело в том, что производственные проекты крайне бюджетоёмкие, поэтому мы пока не можем их осилить.
- И каков механизм финансирования?
- Расскажите, как будете делить долю управления стартапом между его основателем и вами?
- Мы выбираем проекты, в которые верим. Организуем 3-х месячную инкубационную программу, после успешного прохождения которой мы готовы вложить первый транш в качестве посевной инвестиции. Наши дальнейшие дополнительные вложения в проекты зависят от того, какие результаты мы получили по итогам первого раунда инвестирования.
Все зависит от того, на какой стадии находится стартап-проект/идея. Если к нам обращаются предприниматели с действующим перспективным стартап-проектом, и им нужна лишь финансовая поддержка, а дальше они готовы автономно продвигать свой проект, то однозначно, они вправе диктовать свои условия.
Кстати, на данный момент конкурса таких заявителей еще не было. Но если придут молодые и амбициозные индивидуалы, или команды, которые не имеют ничего кроме идеи и изъявят желание вести свой бизнес вместе с нами, тогда условия будут продиктованы инвестором.
«Дальше – больше»: миллионные инвестиции в Таджикистане растут
- Кстати откуда взялась цифра в миллион сомони? Сколько стартапов охватит эта сумма?
- Миллион, потому что звучит красиво, а если серьезно, миллион сомони в условиях Таджикистана – достаточно большая сумма. А вот сможет ли освоить наш посевной рынок этот объем инвестиций, большой вопрос. Но мы попробуем.
Если мы найдем проекты с хорошим потенциалом для масштабирования и дальнейшего выхода на внешние рынки, в которые необходимо будет вложить больше, чем миллион, мы привлечем дополнительные средства с помощью наших международных партнеров.
По итогам конкурса мы намереваемся инвестировать в три проекта.
- А кто инвесторы?
- На сегодня – это группа компаний, входящих в ряды Клуба молодых предпринимателей и 55Group, но мы надеемся привлечь и других венчурных инвесторов из-за рубежа, а также местных социально активных предпринимателей для создания совместного инвестиционного портфеля.
Кстати, нас радует тот факт, что в нашем инвестиционном рынке начались серьезные сдвиги: на днях наши партнеры Accelerate Prosperity объявили о своем пятимиллионном инвестиционном портфеле для бизнес-проектов. Дальше – больше.
- Насколько мы знаем, кубок стартапов от StartupStan станет традиционным событием. Но чтобы не ждать слишком долго, на что могут рассчитывать стартаперы в ближайшее время?
- Определенно, это первый, но не последний конкурс для стартаперов. Всего четыре проекта прошли в третий тур StartupStan Cup.
Все они будут защищать свои идеи на бизнес-питчинге перед инвесторами и приглашёнными гостями из числа представителей госорганов, частного сектора и наших международных партнеров.
В рамках данного ивента также предусмотрен официальный запуск нашей Инкубационной программы для дальнейшей работы с финалистами StartupStan Cup.
Мы приглашаем всех желающих окунуться в стартапатмосферу в марте. Совсем скоро вы узнаете дополнительную информацию об этом.
Касательно второй части вашего вопроса: ориентировочно в мае стартует очередной конкурс стартапов, поэтому уже сейчас все желающие могут приступить к моделированию своих проектов.
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