В ноябре прошлого года впервые в истории таджикского бизнеса был объявлен конкурс «StartupStan Cup» с общим инвестиционным фондом миллион сомони для поддержки стартап-проектов.

О первых итогах конкурса, оправданных или неоправданных ожиданиях инвесторов и о том, готов ли наш стартап-рынок освоить инвестиции в шестизначном размере рассказал руководитель проекта «StartupStan» от «55Group» Далер Гуфронов.

О качественном и количественном векторе стартап-идей

- Заявки на участие в конкурсе подало всего 64 человека. Казалось бы, когда на кону такие большие деньги, их должно было бы быть больше. В чём тогда дело?

- Откровенно говоря, мы сами ожидали значительно большего количества заявок. И вы правы, в условиях Таджикистана инвестиции до одного миллиона сомони – довольно большая сумма. Поэтому мы проанализировали потенциал внутреннего рынка в плане аккумуляции новых серьезных инновационных стартап-проектов и убедились, что он находится на самом раннем этапе своего развития. Хотя, в 2017 году, когда мы организовали первый небольшой стартап-конкурс, мы получили всего около 30 заявок.

Правда, не знаю, насколько правильно будет считать это развитием рынка, ведь статистика эта говорит лишь о количестве, а не о качестве предоставленных продуктов.

Да мы и понимали, что ждать готовых и качественных бизнес-решений от нашего рынка пока рано. Соответственно, от заявителей мы в основном получили бизнес-идеи, не доведенные до уровня готового продукта для запуска.

Процесс разработки конкурса StartupStan Cup

«Дастархан на прокат» и другие таджикские бизнес-идеи

- Каким был возрастной ценз заявителей?

- Самому молодому участнику StartupStan Cup было 18 лет, самому возрастному – 48. В целом мы получили больше заявок от молодых ребят без какого-либо предпринимательского опыта.

- Каковы географические рамки конкурсантов?

- Мы получили одну заявку из Узбекистана, а также несколько заявок из России от таджикских студентов, мигрантов и даже от граждан России. У нас был открытый кубок, но мы его позиционировали только в Таджикистане, потому что заинтересованы в реализации бизнес-проектов, прежде всего, внутри страны.

- Расскажите о стартап-идеях, которые вам больше всего запомнились.

- Один из самых интересных проектов был заявлен Никитой Сурковым из России. Проект называется BulloSafe. Это онлайн-агрегатор страховых услуг, который он предлагает реализовать в нескольких странах, в том числе в Таджикистане. Проект действительно интересный, но вопрос в том, готов ли наш рынок к таким вызовам?

Процесс оценки стартап-проектов

Еще один запомнившийся проект - «Дастархан на прокат». Это настоящая антикризисная идея из Худжанда. Суть в том, что перед любым праздником, например, свадьбой или другим «марака», пользователь может взять в аренду продовольственную продукцию (напитки, конфеты, сухофрукты, фрукты и т.п.), а по завершению мероприятия - вернуть остаток. Эта явление давно практикуется в Худжанде, но пока не имеет массового и систематического характера.

Стандарты соуправления есть, но будут меняться

- По какому принципу вы отбираете проекты?

- Механизм отбора состоит из трех этапов: рассмотрение заявок, интервью и питчинга, и в конце переговоры с победителем о дальнейших условиях сотрудничества.

Лучшие проекты отбирает инвестиционная комиссия из числа действующих предпринимателей Клуба молодых предпринимателей и бизнес-холдинга 55Group.

Экспетрная комиссия 2-го тура конкурса StartupStan Cup

Кстати, о критериях отбора проектов мы не раз сообщали участникам конкурса. Четко дали знать, что приоритетным являются проекты в направлении IT. Тем не менее, в реальности нам отправили проекты совершенно разных направлений – из сферы производства, строительства и т.д. Дело в том, что производственные проекты крайне бюджетоёмкие, поэтому мы пока не можем их осилить.

- И каков механизм финансирования?

- Расскажите, как будете делить долю управления стартапом между его основателем и вами?

- Мы выбираем проекты, в которые верим. Организуем 3-х месячную инкубационную программу, после успешного прохождения которой мы готовы вложить первый транш в качестве посевной инвестиции. Наши дальнейшие дополнительные вложения в проекты зависят от того, какие результаты мы получили по итогам первого раунда инвестирования.

Все зависит от того, на какой стадии находится стартап-проект/идея. Если к нам обращаются предприниматели с действующим перспективным стартап-проектом, и им нужна лишь финансовая поддержка, а дальше они готовы автономно продвигать свой проект, то однозначно, они вправе диктовать свои условия.

Кстати, на данный момент конкурса таких заявителей еще не было. Но если придут молодые и амбициозные индивидуалы, или команды, которые не имеют ничего кроме идеи и изъявят желание вести свой бизнес вместе с нами, тогда условия будут продиктованы инвестором.

Организаторы конкурса проводят тренинги для начинающих предпринимателей из регионов

«Дальше – больше»: миллионные инвестиции в Таджикистане растут

- Кстати откуда взялась цифра в миллион сомони? Сколько стартапов охватит эта сумма?

- Миллион, потому что звучит красиво, а если серьезно, миллион сомони в условиях Таджикистана – достаточно большая сумма. А вот сможет ли освоить наш посевной рынок этот объем инвестиций, большой вопрос. Но мы попробуем.

Команда Smart Rider презентует свой проект

Если мы найдем проекты с хорошим потенциалом для масштабирования и дальнейшего выхода на внешние рынки, в которые необходимо будет вложить больше, чем миллион, мы привлечем дополнительные средства с помощью наших международных партнеров.

По итогам конкурса мы намереваемся инвестировать в три проекта.

- А кто инвесторы?

- На сегодня – это группа компаний, входящих в ряды Клуба молодых предпринимателей и 55Group, но мы надеемся привлечь и других венчурных инвесторов из-за рубежа, а также местных социально активных предпринимателей для создания совместного инвестиционного портфеля.

Участник конкурса Мехроб Хафизов рассказывает о своем проекте

Кстати, нас радует тот факт, что в нашем инвестиционном рынке начались серьезные сдвиги: на днях наши партнеры Accelerate Prosperity объявили о своем пятимиллионном инвестиционном портфеле для бизнес-проектов. Дальше – больше.

- Насколько мы знаем, кубок стартапов от StartupStan станет традиционным событием. Но чтобы не ждать слишком долго, на что могут рассчитывать стартаперы в ближайшее время?

- Определенно, это первый, но не последний конкурс для стартаперов. Всего четыре проекта прошли в третий тур StartupStan Cup.

Все они будут защищать свои идеи на бизнес-питчинге перед инвесторами и приглашёнными гостями из числа представителей госорганов, частного сектора и наших международных партнеров.

В рамках данного ивента также предусмотрен официальный запуск нашей Инкубационной программы для дальнейшей работы с финалистами StartupStan Cup.

Мы приглашаем всех желающих окунуться в стартап - атмосферу в марте. Совсем скоро вы узнаете дополнительную информацию об этом.

Касательно второй части вашего вопроса: ориентировочно в мае стартует очередной конкурс стартапов, поэтому уже сейчас все желающие могут приступить к моделированию своих проектов.

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