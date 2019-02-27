АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- В Гиссаре пройдут матчи 2-го тура Кубка Федарции футбола в группе «Б». Встречаются:
11:00 – «Гулистон» – «Хулбук», 14:00 – «Истиклол» – «Куктош».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –27 ФЕВРАЛЯ
2008 - Указом президента РТ министерство сельского хозяйство и охраны природы преобразовано в министерство сельского хозяйства и образован комитет по охране окружающей среды при правительстве РТ.
2017 - В Душанбе прибыл президент России Владимир Путин. По итогам переговоров с Эмомали Рахмоном было подписано 6 документов о сотрудничестве.
2018 - Футбольные лиги Таджикистана и Кыргызстана подписали в Душанбе Меморандум о сотрудничестве.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ФЕВРАЛЯ
1933 - Родился Заслуженный деятель культуры Таджикистана Абдурахмон Рахимов.
1941 - Родился доктор филологических наук, профессор, государственный деятель Абдунаби Сатторзода.
1963 – Родилась писательница Гули Зард.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 9-14 тепла, в горах ночью 11-16 мороза, днем -1+4.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 22-27 мороза, местами до 33-38 мороза, днем 5-10 мороза, местами до 13-15 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 9-14 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, местами до 12-17 мороза, днем -1+4.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 11-13 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 мороза, днем 0-2 тепла.
Модаре, ки ба тани кӯдаки худ сӯзан зада буд, 8 сол зиндонӣ шуд
Аъзоёни собиқи “Гуруҳи 24” хоҳиш доранд, ки ин созмонро аз рӯйхати ташкилотҳои экстремистӣ берун кунанд
Дар Ӯзбекистон сифати хизматрасониро харидорони махфӣ месанҷанд
Ноҳияҳои Шоҳмансур ва Мурғоб беҳтарин дастархонороӣ Тоҷикистон
Сарбози афсарро кушта 10 сол зиндонӣ шуд
Сохтмончиёни осебдидаи масҷиди Душанбе: “Аввал ба зинаи поёнӣ афтодем ва ин ҷони моро харид”
Ду нишони тиллои муштзанҳои тоҷик дар Бишкек
Куштори зани 65 – сола дар Душанбе. Ҷустуҷӯи қотил идома дорад
Ҳамлаи гургон ба одамон дар Бадахшон. Сокинон шикори гургро оғоз кардаанд
Афғонистон. Афзоиши теъдоди сокинони осоиштаи қурбоншуда дар соли 2018
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста