27-летняя Мухайё Ёкубова приговорена к 8 годам лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровья своему ребёнку. Приговор был вынесен сегодня, 26 февраля, в суде района Рудаки.

Ёкубова - жительница сельского джамоата Сарикишти района Рудаки намеренно воткнула в тело своего сына 10 металлических иголок, в результате чего ребенок получил тяжкий вред здоровью, сообщили "АП" в суде, однако о причинах, толкнувших мать на столь жестокий поступок, там не сообщили.

«Женщина была признана виновной по статье 110 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Таджикистана. Она находится на свободе, пока приговор не вступит в силу: она может обжаловать решение суда в течение 10 дней», - отметили в суде.

Между тем, сама Мухайё Ёкубова не признает себя виновной. В беседе с Радио «Озоди» она завила, что не втыкала иглы в младенца, и никогда бы так не поступила.

Женщина была задержана в июле 2018 года по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровья своему ребенку. Вначале она заявила, что она так поступала, чтобы вернуть находящегося на заработках в России мужа. Но позже она это опровергла и сообщила, что призналась в этом под угрозами сотрудников милиции.

В конце июня родные 9-месячного Мудассира заметили в его теле иглу, и обратились к врачам. Его доставили в Национальный медицинский центр, а врачи сообщили в МВД об этом факте.

Рентген-обследование обнаружило иглы в черепе, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела младенца. Некоторые иглы уже были глубоко под кожей, и поэтому врачи смогли в ходе первой операции вытащить только 6 игл. Это были иглы от швейной машинки и простые иголки. В семье тогда заявили, что не в курсе, как иголки попали в тело ребенка.

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