Бывшие члены "Группы - 24". Фото опубликовано на странице Мехрубона Сатторова, где и было размещено обращение к властям

Бывшие члены оппозиционной «Группы-24», которые вернулись в Таджикистан, обратились к Верховному суду и другим ответственным структурам РТ с просьбой удалить организацию из списка экстремистских и террористических групп, так как она больше не угрожает безопасности страны.

«Мы призываем Верховный Суд Республики Таджикистан и соответствующие органы власти в связи со снижением опасности «Группа - 24» для государства и правительства Республики Таджикистан исключить организацию из списка террористических и экстремистских организаций», - говорится в обращении, опубликованном бывшим участником «Группы – 24» Мехрубоном Сатторовым на своей странице в Facebook.

Обращение подписали бывшие члены «Группы - 24»: Мехрубон Сатторов, Файзуллоджон Сафаров, Оятулло Гиляев, Шарифджон Султонов, Гиёсиддин Ихсомов, Шокир Давлатов и Махмадюсуф Шарипов.

Как отмечается в обращении, все подписавшиеся ранее по собственному желанию покинули ряды «Группы – 24», вернулись в Таджикистан, где были помилованы.

«В настоящее время мы живём в спокойной и мирной атмосфере родины. В целях обеспечения мирной жизни мы просим и других членов группы возвратиться в Таджикистан. При добровольном возвращении они будут помилованы», - отмечают авторы обращения.

Они также отмечают, что члены «Группы-24», которые хотят возвратиться в Таджикистан, могут обращаться к ним и они им помогут.

Напомним, в середине февраля Шарофиддин Гадоев председатель оппозиционного политического движения «Реформа и развитие Таджикистана» и бывший глава «Группы-24», вернулся в Душанбе.

МВД Таджикистана выпустило серию видеороликов с признаниями Гадоева о его добровольном возвращении на родину.

Но международные организации и оппозиционеры говорят, что его украли в Москве и насильно привезли в Таджикистан.

Оппозиционные силы опубликовали видео, снятое перед отъездом Шарофиддина Гадоева в Россию, где он говорит, что никогда добровольно не захочет вернуться в Таджикистан, и его могут похитить в России.

Движение «Группа - 24», признанное экстремистским и запрещенное на территории Таджикистана, было создано в 2012 году в Москве таджикским предпринимателем и оппозиционером Умарали Кувватовым. После основания движения, он вёл из Москвы интернет радио и видеоконференции, критикуя в своих выступлениях правительство и руководство Таджикистана.

В январе 2015 года Кувватов был убит в Стамбуле. «Группа - 24» была признана Верховным судом Таджикистана экстремистской в октябре 2014 года.

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