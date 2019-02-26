Huawei в ходе MWC 2019 представила конвергентное распределенное хранилище следующего поколения для ЦОД FusionStorage 8.0. Новое решение основывается на принципе «Один ЦОД – одно хранилище» и поможет клиентам из различных отраслей, в том числе телекоммуникаций и финансов, с легкостью перейти в облако.
Интернет вещей (IoT), 5G, облачные вычисления, искусственный интеллект и многие другие передовые технологии предъявляют требования, с которым обычные централизованные хранилища не справляются.
Необходимо хранилище нового типа, которое ликвидирует многочисленные разрывы между разными моделями, централизованно хранит и контролирует разные приложения, снижает общую стоимость владения и повышает сервисную эффективность цифровых платформ.
Huawei FusionStorage 8.0 позволяет одной системе хранения поддерживать блочные, файловые, объектные и HDFS-протоколы, а также протоколы баз данных. FusionStorage 8.0 управляет смешанными приложениями во всех сценариях и в течение полного жизненного цикла данных – от формирования и аварийного исследования до аналитики и архивирования, что обеспечивает свободное перемещение данных и гарантирует стабильно высокое качество обслуживания.
Конвергенция в пяти измерениях
Huawei – единственный поставщик, который предлагает сервисы и процессоры/чипов публичного облака наряду с традиционными хранилищами. Huawei интегрирует платформу распределенного хранения с возможностью гибкого масштабирования, расширенным корпоративным функционалом и возможностями оптимизации процессора для обеспечения конвергенции на уровне ЦОД в различных отраслях.
Решение Huawei FusionStorage 8.0 предполагает единое развертывание посредством конвергентных протоколов вместо традиционного разрозненного развертывания на базе различных протоколов. Это снижает общую стоимость владения на 30% и повышает эффективность использования ресурсов. Благодаря критически важными конвергентным приложениям решение FusionStorage 8.0 позволяет одной системе хранения поддерживать базовые и специализированные корпоративные приложения, а конвергентные облака обеспечивают интеграцию периферийных, частных и публичных облаков в рамках одной платформы.
За счет пяти конвергентных функций решение FusionStorage 8.0 достигает поставленной цели «один ЦОД – одно хранилище», упрощает модели устройств хранения, устраняет сложности в управлении, сокращает издержки использования данных и обеспечивает мобильность и обмен открытыми данными на объекте и за его пределами. Кроме того, услуга актуализации новых услуг, устраняет риски перебоев в работе и необходимость миграции данных.
Первое распределенное хранилище для поддержки критически важных приложений
Huawei FusionStorage 8.0 – первая распределенная система хранения на рынке, поддерживающая критически важные корпоративные приложения. Она обеспечивает горизонтальное масштабирование одного кластера до 4096 узлов и десятки миллионов операций ввода-вывода в секунду (IOPS). Благодаря промышленным микросхемам памяти и технологии ускорения FlashLink® решение FusionStorage 8.0 позволяет узлам работать с твердотельными накопителями более эффективно, что обеспечивает задержку на уровне всего 0,5 миллисекунд и высочайшую производительность. Революционные технологии, которые идеально подходят для ключевых операторских баз данных и финансовых онлайн-приложений, требующих быстрого I/O-реагирования, обеспечивают высокоскоростную и стабильную работу критически важных корпоративных приложений.
Решение FusionStorage 8.0, включающее решение Huawei HyperMetro (активный-активный) с корпоративными системами хранения, обеспечивает почти стопроцентную надежность (99.9999%) на уровне решения для бесперебойной работы в сценариях использования виртуализации и баз данных. Кроме того, FusionStorage 8.0 использует единственную в отрасли технологию асинхронного тиражирования, которая поддерживает «целевые точки восстановления» (Recovery Point Objectives (RPOs)) второго уровня для непрерывности технологических процессов в центрах обработки данных. Патентованный самонастраивающийся функционал дедупликации и сжатия Huawei позволяет решению FusionStorage 8.0 обеспечивать коэффициент сжатия данных «5 к 1» даже при использовании инфраструктуры виртуального рабочего стола (VDI), что уменьшает требования к объему памяти.
За счет Huawei FusionStorage компания China Mobile (Liaoning) запустила систему общим объемом 10 петабайт, которая безаварийно проработала более четырех лет, повысила производительность базы данных и сократила время обработки 100 терабайт данных по анализу операций примерно в пять – с десяти часов до двух – что гарантировало непрерывное обслуживание.
«Центры обработки данных переключаются с традиционной разрозненной архитектуры на архитектуру, ориентированную на облако (cloud-ready), - говорит Мэн Гуанбинь (Meng Guangbin), президент направления Секторы интеллектуальных хранилищ и управления данными компании Huawei. – Решение следующего поколения FusionStorage 8.0 эффективно использует конвергенцию в пяти измерениях для устранения барьеров между корпоративными данными. Это первое распределенное хранилище, поддерживающее критически важные приложения и реализующее концепцию «Один ЦОД – одно хранилище», что значительно упрощает цифровизацию. FusionStorage предоставляет услуги хранения данных тысячам корпоративных пользователей по всему миру».
Всемирный мобильный конгресс (MWC 2019) проходит в Барселоне (Испания) с 25 по 28 февраля. Компания Huawei демонстрирует свои решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via зал 1, стенде 3I30 в зале 3, в зоне «Город инноваций» в зале 4, и стендах 7C21 и 7C31 в зале 7.
Более подробную информацию можно найти на сайте https://huawei.mwc2019.ru/
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