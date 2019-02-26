Восемь пострадавших строителей Центральной мечети находятся в Национальном медицинском центре. Они рассказали журналисту “АП”, как произошла трагедия.
Трое из рабочих, получивших сравнительное легкие телесные повреждения, находятся в травматологическом отделении Центра. Они чувствуют себя хорошо и когда мы вошли к ним в палату, те беседовали с родными.
Саидато Саидаброров, один из пострадавших рассказал, что при падении он повредил ногу.
- Это случилось утром, когда рабочих на стройке было не так много. Мы как обычно, по строительным лесам поднялись на купол. Все случилось так быстро, что я так и не понял, как сломалась конструкция, и мы оказались на земле.
- А на вас был страховочный пояс?
- Я не помню.
Его коллега, Рахматшо Исломов, также получивший легкую травму, добавил, что рабочие упали примерно с 30-35 метров.
- Когда сломалась конструкция, мы сначала упали на нижние яруса, и только потом оказались на земле. Это спасло нас от более тяжелых последствий, - считает он.
Третий пострадавший, Баракатулло Саъдуллоев был прооперирован минувшей ночью. Отвечать на вопросы он отказался.
Нужно отметить что на многие наши вопросы, рабочие отвечать отказались, в частности, на те что касались мер безопасности, которые предпринимаются на стройке.
...Врач отделения Джурабег Саидов во время беседы с корреспондентом “Азия-Плюс” сообщил, что состояние всех троих больных стабильное и они чувствуют себя хорошо.
По словам родных рабочих, утром пострадавших строителей навестил муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода.
Двое пострадавших рабочих, по словам врачей, находятся в реанимационном отделении Медицинского центра. Об их состоянии здоровья получить информацию не удалось.
В отделении нейрохирургии находятся еще трое строителей. Врач отделения сообщил, что их состояние удовлетворительное. “Больные находятся под постоянным контролем”, - сказал он.
Девятый рабочий, оказавшийся в числе пострадавших, после осмотра врачей еще вчера был отправлен домой.
ЧП произошло 25 февраля утром. Между тем, как сообщили «АП» в Генпрокуратуре страны, органы прокуратуры по факту произошедшего начали проверку и рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье 190 (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) УК.
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Кулли ахбор
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Masrur1
Значить с ними уже проводили хорошую беседу =))))))))). Из за этого они уже не помнят что случилось. =)))))))