Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение О мерах по повышению позиций республики в международных рейтингах, одним из пунктов которого является внедрении института «тайного покупателя государственных услуг».
Проверку с помощью тайных покупателей станут осуществлять министерство юстиции и Торгово-промышленная палата республики, сообщает ИА «Фергана».
Их сотрудники или нанятые лица под видом реальных клиентов закажут госуслугу и оценят качество сервиса: расскажут о том, как быстро их обслужили, насколько были с ними любезны, и т.д.
Мониторинг может проводиться не только в ходе визитов на объекты, но другими способами — с помощью телефонных звонков, обращений по электронной почте и т.д., в зависимости от государственных услуг, по которым осуществляется мониторинг.
При этом тайным покупателям запрещено применение «методов, подстрекающих к совершению правонарушений и злоупотреблению полномочиями».
«Институт тайного покупателя государственных услуг оценивает уровень удобства прохождения административных процедур и соблюдения государственными органами, а также их сотрудниками требований нормативно-правовых актов, профессионализм и оперативность сотрудников, их этикет общения с населением при оказании государственных услуг», - говорится в постановлении.
Результаты проверок тайных покупателей будут оформляться в обезличенной форме, и направляться в виде представления, обязательного для рассмотрения, в министерства и ведомства, которые оказывали соответствующую услугу.
Наказывать за неудовлетворительные результаты таких проверок сотрудников госструктур не будут. Предполагается составлять отчеты в виде рекомендаций, призванных усовершенствовать законодательство и правоприменительную практику. Финансировать тайных покупателей будет Фонд развития органов и учреждений юстиции и Торгово-промышленная палата.
В 2018 году в Узбекистане была полностью изменена система оказания государственных услуг. Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства переформатированы в Центры государственных услуг, которые стали работать по системе «одного окна» и стали обслуживать как юридических, так и физических лиц.
С 1 апреля 2018 года количество видов предоставляемых в центрах услуг увеличилось с 37 до 50, например, через центр теперь можно подать заявление на прием ребенка в детский сад. Всего в Единый реестр госуслуг включены 444 вида, планируется, что до конца 2019 года центры будут оказывать 160 видов госуслуг.
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