Первое место в конкурсе на лучшее украшение дастархана, который проводится в республике по распоряжению президента страны Эмомали Рахмона, заняли столичный район Шохмансур и Мургабский район ГБАО, сообщает пресс-центр Комитета религии республики.
Администрации районов – победителей получили дипломы и денежный приз 10 тыс. сомони.
На втором расположились Бободжонгафуровский район и Шахринав, которым вручены по 5 тыс. сомони. Третьи места заняли город Бохтар, районы Варзоб и Рашт, которым вручены по 3 тыс. сомони.
«Жюри конкурса обратило особое внимание на рациональное оформление дастархана, наличие на нем национальных блюд и соблюдение национальных традиций», отмечается в сообщении.
Напомним, президент в конце прошлого года подписал распоряжение о проведении в 2019 году в стране республиканского конкурса по накрытию-украшению дастархана.
Целью проведения конкурса стала пропаганда национальных ценностей таджикского народа, таджикских блюд.
Организатором выступил Комитет религии Таджикистана совместно с местными органами государственной власти.
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Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Masrur2
Вы придумали бы новую нац блюда.
said3
Целью проведения конкурса стала пропаганда национальных ценностей таджикского народа, таджикских блюд.
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А зачем нужна эта пропаганда?
kaltuch said2
А ГЛАВНОЕ - КОМУ?