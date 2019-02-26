Первое место в конкурсе на лучшее украшение дастархана, который проводится в республике по распоряжению президента страны Эмомали Рахмона, заняли столичный район Шохмансур и Мургабский район ГБАО, сообщает пресс-центр Комитета религии республики.

Администрации районов – победителей получили дипломы и денежный приз 10 тыс. сомони.

На втором расположились Бободжонгафуровский район и Шахринав, которым вручены по 5 тыс. сомони. Третьи места заняли город Бохтар, районы Варзоб и Рашт, которым вручены по 3 тыс. сомони.

«Жюри конкурса обратило особое внимание на рациональное оформление дастархана, наличие на нем национальных блюд и соблюдение национальных традиций», отмечается в сообщении.

Напомним, президент в конце прошлого года подписал распоряжение о проведении в 2019 году в стране республиканского конкурса по накрытию-украшению дастархана.

Целью проведения конкурса стала пропаганда национальных ценностей таджикского народа, таджикских блюд.

Организатором выступил Комитет религии Таджикистана совместно с местными органами государственной власти.

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