Правительство Таджикистана заинтересовано в привлечении большого объема капитала из США, однако не осуществляет необходимые реформы, которые бы позволили этой стране превратиться в конкурентоспособное место для инвестиций.

Об этом говорится в отчете Бюро по делам экономики и предпринимательства США, размещенным на сайте Госдепартамента.

Авторы доклада отмечают, что на законодательном уровне все секторы экономики Таджикистана открыты для иностранного капитала, за исключением авиации, обороны, безопасности и правоохранительных органов.

«Правовой кодекс Таджикистана не дискриминирует иностранных инвесторов, запрещая или ограничивая иностранные инвестиции. Однако чтобы получить разрешение и лицензии на работу иностранный инвестор должен ориентироваться в сложной, громоздкой и часто коррумпированной бюрократической системе», - подчеркивают они.

Отмечается, что десятки компаний, как иностранные, так и совместные, жаловались представителям европейских стран и США на постоянные проверки и дискриминационное применение налогового кодекса.

«Хотя таджикское законодательство признает неприкосновенность контрактов, судебная система страны непрозрачна, а исполнение неудовлетворительно. Правительство Таджикистана обычно проявляет оппортунистический интерес к частным компаниям, которые приносят прибыль. Как сказал один бизнесмен, «птицам разрешено летать только с разрешения правительства», - говорится в отчете.

Его авторы подчеркивают, что Таджикистан традиционно привлекает инвестиции крупных соседних стран, таких как Китай, Россия и Иран.

Отмечается, что основным донором Таджикистана остается Китай с общим объемом инвестиций в размере более $2,2 млрд.

Основной инвестор

Китаю за последнее десть лет удалось не только догнать, но и перегнать традиционного финансового донора Таджикистана – Россию: китайских инвестиций в экономике Таджикистана до второй половины нулевых годов практически не присутствовало.

Первые сравнительно крупные инвестиции из Поднебесной поступили в Таджикистан в 2007 году после подписания двумя странами Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Однако значительный приток китайских инвестиций начался после урегулирования территориальных споров с Китаем в 2011 году.

К началу 2017 года вторая экономика мира по объему вложенных в таджикскую экономику финансовых ресурсов обошла Россию, которая являлась неизменным лидером на протяжении всей новейшей истории Таджикистана.

Общий объем китайских накопленных прямых инвестиций тогда перевалил за $1 млрд, тогда как Россия до сих пор не перешагнула миллиардный рубеж.

Более того, инвестиции Китая продолжают поступать в довольно значительных, по меркам маленького Таджикистана, объемах.

Так, согласно данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ, в прошлом году в экономику страны было привлечено прямых иностранных инвестиций в размере около $330 млн, более две трети из которых приходится на Китай.

Прямые инвестиции, и не только

Наряду с вложением прямых инвестиций в таджикскую экономику Китай предоставляет Таджикистану кредиты на реализацию различных проектов, а также оказывает республике безвозмездную финансовую помощь.

Размер задолженности Таджикистана перед Китаем на данный момент составляет около $1,3 млрд, что составляет более 40% от внешнего долга республики. Это при том, что первые китайские кредиты были предоставлены Таджикистану всего десять лет назад - в 2007 году, размер которых составлял чуть более $216 млн.

Китай при обращении таджикских властей также выделяет на различные нужды республики финансовые средства на безвозмездной основе. На таких средствах по всей республике построено множество объектов, от гражданских до военных.

Наиболее же щедрый китайский грант в размере около $350 млн был согласован окончательно в прошлом году: на эти средства в столице Таджикистана построят парламентский и правительственный комплексы.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.