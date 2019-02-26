О составе нового правительства говорится на сайте Акорды.

В соответствии с постановлением главы государства вице-премьером стал Женис Касымбек, который до этого возглавлял министерство индустрии и инфраструктурного развития. Министром финансов назначен Алихан Смаилов, он будет совмещать эту должность с постом первого вице-премьера страны. Свои должности сохранили министры здравоохранения (Елжан Биртанов), культуры и спорта (Арыстанбек Мухамедиулы), внутренних дел (Ерлан Тургумбаев), иностранных дел (Бейбут Атамкулов), обороны (Нурлан Ермекбаев), энергетики (Канат Бозумбаев), юстиции (Марат Бекетаев).

Министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности остался Аскар Жумагалиев. Новое министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил Даурен Абаев, чье прежнее ведомство упразднили.

Министерство труда и социальной защиты населения возглавил Бердыбек Сапарбаев. Министром образования и науки стала Куляш Шамшидинова, сельского хозяйства – Сапархан Омаров. Руслан Даленов возглавил министерство национальной экономики, Роман Скляр – индустрии и инфраструктурного развития. Председателем Нацбанка назначен Ерболат Досаев.

Премьер-министром назначен Аскар Мамин, который исполнял обязанности главы правительства после его роспуска.

Президент Нурсултан Назарбаев отправил Кабмин Бакытжана Сагинтаева в отставку 21 февраля за неудовлетворительную работу.

Глава государства заявил, что министры не справились с реформами, призванными повысить благосостояние населения.

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