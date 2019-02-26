В Душанбе в гостинице «Хилтон» сегодня проходит очередное региональное совещание руководителей пограничных ведомств Центрально-Азиатского региона СНГ.

Об этом «АП» сообщил руководитель пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, для участия в совещании в Душанбе прибыли руководители пограничных войск Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Афганистана, России, Туркменистана. Таджикистан на совещании представляет командующий пограничными войсками страны генерал-полковник Раджабали Рахмонали.

На совещании будут обсуждаться вопросы активизации сотрудничества в рамках Совета командующих Пограничными войсками с рабочими структурами международных и региональных организаций для повышения эффективности противодействия новым вызовам и угрозам пограничной безопасности.

Будет обсуждена складывающаяся обстановка, выработаны дополнительные меры по противодействию угрозам пограничной безопасности, исходящим с территории Афганистана.

Участники совещания во второй половине дня возложат венки к памятнику Исмоили Сомони.

Затем главы погранвойск примут участие в Международной научно-практической конференции «Эффективное противостояние проявлениям международного терроризма, экстремизма, контрабанды наркотиков, нелегальной миграции и торговле людьми как основных угроз пограничной безопасности на внешних границах государств-участников СНГ».

Конференция пройдет в Национальной библиотеке Таджикистана.

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