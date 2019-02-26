Два строителя, которые накануне упали с большой высоты на строительстве мечети в Душанбе, находятся в реанимации отделения нейрохирургии Национального медицинского центра Таджикистана. Об этом по телефону «АП» сообщил заместитель главного врача НМЦ (Караболо) Сулаймон Табаров.

По его словам, еще трое рабочих с переломами остаются в отделении травматологии НМЦ.

«В общей сложности вчера с места происшествия к нам доставили десять рабочих, один из них отказался от госпитализации, состоянии остальных не вызывает опасения», отметил Табаров.

Именно в этом месте обрушились строительные леса и упали рабочие Фото Asia-Plus 1 /6

Между тем, как сообщили «АП» в Генпрокуратуре страны, органы прокуратуры по факту произошедшего начали проверку и рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье 190 (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ) УК Таджикистана.

Эта статья, если нарушение повлекло причинение тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью человека, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от четырехсот до восьмисот показателей для расчётов или ограничением свободы до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, происшествие произошло утром 25 февраля на стройплощадке крупнейшей в регионе мечети, которую возводят в Душанбе.

Во время проведения работ на объекте рухнули строительные леса и рабочие упали с высоты примерно 60 метров.

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