Большая часть Душанбе сегодня, 26 февраля, останется без электричества. Его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать на улицы Шарк, Мехнат, Турсунзаде, Парвина, М.Миршакара, Радищева, Заргар, Шафак, Фархад, З.Нозим, Лутфи, Пролетарская, Гагарина, Хамзаалиева, Фучика, Мунзим, Есенина, Хатлон, Чайковского, Испечак-1, микрорайоны Казакон, Армугон, Лучоби боло и поён, Чагатай, Маьрифати.

"В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени", - отмечают в горcети.

В течение января и февраля практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.

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