АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- В Алматы пройдет региональный форум, посвящённый вопросам стихийных бедствий в странах Центральной Азии и механизмам финансовой защиты
- В Гиссаре состоятся матчи 2-го тура финальной части Кубка Федерации футбола Таджикистана в группе «А». В 11:00 играют «Душанбе-83» и «Истаравшан», в 14:00 - «Арал» и «Регар-ТадАЗ»
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –26 ФЕВРАЛЯ
1995 – Первые парламентские выборы независимого Таджикистана.
1999 - Таджикистан присоединился к Таможенному союзу (позднее преобразованному в Евразийское экономическое сообщество).
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ФЕВРАЛЯ
1931 - Родилась певица, Заслуженная артистка Таджикистана Мехри Абдуллоева.
1939 - Родился ученый и писатель, доктор исторических наук, профессор Карим Абдулов.
1946 - Родился футболист, заслуженный тренер Таджикистана Владимир Гуломхайдаров.
1964 - Родился экономист Хуршед Ятимов.
1969 - Родилась художник Зебо Давлатшоева.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 9-14 тепла, в горах ночью 10-15 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 мороза, днем 0-5 мороза, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, местами до 33-38 мороза, днем 11-16 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 8-13 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, местами до 12-17 мороза, днем -1+4.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 10-12 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 3-5 мороза.
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