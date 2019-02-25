Их семьи не верили в их чувства, но они все-таки выстояли и доказали, что национальность не помеха для любви. Историю межнациональной семьи рассказывает Migrant.news.tj
История Фируза
История Фируза Шайхова из Курган-тюбе началась банально – после школы не смог поступить в медицинский университет, и родители решили, что ему нужно поехать в Россию на заработки, а если повезет, то сможет там поступить и отучиться.
Так, в 2012 году 17-летний Фируз попал в Москву.
«Я не хотел в Россию. Знал, что оттуда возврата нет – мой отец ездит на заработки уже больше 20 лет и брат с недавних пор тоже в России. Я хотел учиться и жить у себя на родине, но раз не поступил, то был вынужден послушаться родителей и поехать», - признается Фируз.
Со знанием русского языка у него проблем не было, он хорошо изучил язык в школе и без проблем разговаривал.
Собрать вовремя все документы и сдать в вуз он не смог, не успел. Три месяца регистрации, отведённые для пребывания в России закончились быстро, но уехать он решил после того как заработает хотя бы немного денег.
«В течение шести месяцев где только не работал. Скажу честно, я ничего не умел, ни штукатурить, ни кирпичи класть, но пришлось всему учиться быстро, здесь времени на раздумье нет», - рассказывает Фируз.
Он вспоминает, что много раз попадал в ситуации, когда не платили за работу.
«Чаще всего обманывают мигрантов-нелегалов, у которых нет документов, с которыми не подписывают договоров. Мигрант при всем желании доказать ничего не сможет, а если и докажет, его никто и слушать не будет, он ведь нелегал. Чуть что сразу угрозы – будешь рыпаться, сдадим в полицию, они депортируют. Вот и я не раз на такое попадал. Бывало, что свои же таджики обманывали, брали на работу, обещали, но не платили, исчезали вместе с деньгами», - рассказывает он.
Фируз вспоминает историю, когда, по предложению одного знакомого взялся за работу на объекте вместе с несколькими земляками. Спустя некоторое время они поняли, что их обманули — они лишились зарплаты, общей суммой в полмиллиона рублей.
Оказалось, хозяин объекта заплатил всю сумму тому самому знакомому, который и набирал «персонал» для работы, а он исчез вместе с деньгами.
Через некоторое время он устроился на работу на завод, но и оттуда из-за соотечественников пришлось уйти.
«Знаете, наши таджики в России не всегда дружны, готовы «кинуть» любого соотечественника. Я это понял, работая на заводе. Так как я русский хорошо знаю, смог хорошо общаться с хозяином завода, был в хороших отношениях с ним, а это не понравилось ребятам-таджикам, которые тоже там работали, вот они и постарались меня оттуда выжить», - вспоминает он.
Судьба ждала в Екатеринбурге
После нескольких неудач Фируз решил поехать в Екатеринбург к брату, который был там уже несколько лет. Поиски работы привели его в один из екатеринбургских торговых центров, там его взяли охранником в магазин.
В торговом центре однажды среди покупателей он заметил симпатичную девушку и решил с ней познакомиться.
Девушку звали Наташа, и она часто бывала в этом магазине, так как жила рядом, и многие сотрудники торгового центра знали ее.
«Я не очень-то и хотела знакомиться с Фирузом, - улыбаясь вспоминает Наташа. – Он очень долго пытался со мной познакомиться, но я на момент нашей первой встречи была еще школьницей».
Она обычная девушка из Екатеринбурга, которая своим согласием выйти замуж за таджика удивила родных и друзей, но со временем они убедились, что это судьба и молодые люди счастливы вместе.
Но судьба оказалась благосклонной, и выяснилось, что в общежитии, где живут Фируз и его брат так же живет и подруга Наташи, к которой она однажды зашла в гости.
«Она нас познакомила, но Фируз не впечатлил меня тогда. Он спросил про меня у подруги, а та дала мои данные в соцсети. Он записал их у себя на руке ручкой, а потом, как он рассказывал, руку помыл и все стёрлось», - вспоминает девушка.
И все же, через какое-то время он нашел ее в социальной сети вКонтакте, настойчиво отправлял запросы на дружбу и наконец-то она приняла его запрос. Общение в соцсети тоже не дало результатов, девушка все так же не обращала на Фируза внимания. Но все решил случай.
«Однажды в магазине я пополнила счет телефона, а он забрал чек. Через пару минут раздался звонок и…началось, - говорит Наталья. - Он писал, предлагал встретиться, я отказывала, не хотела осуждений людей, так как у нас плохо относятся к людям нерусской национальности. Но он был настойчив. Как-то с подругой мы пошли в парк, и он пришёл, подсел, поговорил с нами…И после этого начали переписываться как друзья».
Если ждешь, приеду
Потом он уехал в Таджикистан на 7 месяцев.
Они переписывались, очень много говорили, и однажды Наташа, спросила, когда он уже вернется. «Если ждёшь, я ради тебя приеду, сказал он мне. И уже через несколько дней я его встречала в аэропорту, - вспоминает Наташа. - Сложности были с моими родителями, я думаю, они не верили в нас. Сложности были и с его друзьями и моими подругами. Они придумывали разные истории, чтобы нас поссорить, да, из-за них мы ругались, но также и мерились, а потом оказалось им просто нельзя верить».
Фируз, будучи мигрантом, часто попадал в разные истории, и Наташа всегда была рядом.
«Она удивительный человек, — говорит Фируз, — много испытаний у нас было. Было однажды, когда меня забрали в полицию, она туда пришла за мной, плакала и просила меня освободить. Приносила мне еду, я это никогда не забуду. Она всегда готова мне помочь. Часто признается, что познакомившись со мной и увидев нелегкую жизнь мигрантов, поняла, как сложно нам зарабатывать деньги и жить вдали от родни в чужой стране».
Несмотря на все сложности, Фируз мечтает поступить в вуз.
Он сдал документы в частный вуз - Уральский финансово-юридический институт (УрФЮИ) и доучился до третьего курса. А потом университет лишили аккредитации и Фируз остался без диплома. Но он намерен возобновить учебу в другом университете и все же получить диплом.
Свадьба в Таджикистане
Через некоторое время Фируз решился сделать предложение Наташе, и она согласилась. Родители Фируза были согласны и решили сыграть свадьбу в родном Курган-тюбе. Свадьба состоялась в марте 2018 года. На невесту Наташу приехали посмотреть многочисленные родственники и соседи.
Она надела свадебное платье, и покрыла голову платком, как того попросили его родственники. Наташа стойко прошла все национальные свадебные обряды, хотя очень волновалась и боялась что-то сделать не так, неправильно поклонится, например.
«Такие интересные обряды у таджиков оказывается, я и не знала, что у вас такие замечательные обычаи. Я расспрашивала у родственников мужа, у женщин, для чего этот обряд, что он означает, было очень интересно. После ресторана приехали домой. Соседи сбегались из домов как услышали звуки свадебной музыки, родственники дарили подарки и деньги, кидали конфеты, я сидела внутри «чодара». Все это было удивительным для меня», - вспоминает девушка.
Она вела себя как настоящая «местная» невеста.
«Для меня было странным – она вставала рано утром и занималась домашними делами. Я говорил ей, чтобы она не делала, ведь она не привыкла к такой нагрузке, но она даже не слушалась и все делала», — рассказывает Фируз.
Наташа стала для родителей Фируза келинчон (невестка) и они всегда поддерживали ее. Она с легкостью изучила таджикский и говорит на нем, хоть и ошибается в окончаниях, но все понимает.
«Многих удивляет, что я знаю гимн Таджикистана. Мне говорят, что типа не каждый таджик знает гимн, а ты выучила его. У меня много подруг таджичек и мне это нравится», — улыбается Наталья.
«Меня часто пугали словами типа «таджики строгие, будешь сидеть дома, и никуда не позволят выходить». Они даже близко не были правы, мне муж ничего не запрещает. Мы с ним уже через многое прошли, у нас во всем доверие и поддержка. У меня есть блог в Инстаграме @toshka.sh называется. Там я рассказываю о своей жизни, свадьбе, обо всем. Многие спрашивают о том, не запрещает ли муж и знает ли он об Инстаграм. Нет, не запрещает, все знает, все читает, поддерживает во всем», — говорит она.
Фируз и его брат сейчас занимаются своим делом, решили начать с малого и открыть небольшой киоск по продаже фаст-фуда в Чебоксарах, но это лишь начало, уверен молодой человек, они хотят дальше расти в этом направлении.
У Фируза и Наташи много планов. Конечно, он хотел бы быть на родине, но говорит, что лучше быть в чужой стране, работать и зарабатывать нормальные деньги, а не считать копейки на родине. Хотя очень надеется, что придет время и зарплаты в Таджикистане будут выше нынешних и станут покрывать расходы, а до того он будет в России, как и тысячу других молодых и трудоспособных таджикистанцев.
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