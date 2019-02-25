Информационное агентство «Азия-Плюс» подвело итоги и наградило победителей конкурса «Разоблачители фейков», объявленного в рамках «Школы медиаграмотности». Проект был реализован совместно с Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза.
Конкурс на лучшее разоблачение фейковой информации был объявлен 10 ноября прошлого года и завершился 10 февраля. В течение этого периода любой пользователь, независимо от возраста и рода занятий, мог стать участником конкурса, выслав фейковую, на его взгляд, информацию с веской доказательной базой.
На конкурс было прислано более 20 работ, но многие из материалов не отвечали требованиям Положения о проведении конкурса. То есть не были материалы не былил фактчеками, так как участники путали с фейками опубликованные материалы с неточностями или опечатками.
В итоге, на сайте были опубликованы работы журналистов и блогеров, которые прошли тренинги по фактчекингу или самостоятельно обучались медиаграмотности.
По завершению конкурса, специальная комиссия, состоящая из опытных журналистов и независимых экспертов, выявила трех победителей, чьи работы получили наибольшее количество просмотров и отвечали требованиям фактчекинга.
Это работы блогера Михаила Петрушкова («Неправда о долгах Таджикистана»), независимых журналистов Бахтиёра Ниёзи - творческий псевдоним Зохири Сайфулло (Трагедия в Магниторгорске - в центре внимания распространителей ложной информации») и Мухайё Нозимовой ("Распространенная в сети новость о выжившем ребенке в авиакатастрофе в Индонезии - фейк").
По словам независимого эксперта, фактчекера Рустама Гулова, материалы были проанализированы из соображений актуальности и важности темы, ее раскрытия автором, наличия подтверждений и весомых аргументаций фактчекера.
Все победители были награждены специальными дипломами и памятными подарками – смартфонами.
«Основной целью проекта по медиграмотности было обучение фактчекингу, однако участникам предлагалось превратить проверку фактов в увлекательное занятие, тем самым развивая критическое мышление, позволяющее осторожно относиться к потоку потребляемой информации. Судя по количеству просмотров и комментариев, думаю, мы достигли неплохого результата», - отметила исполнительный директор ИА «Азия-плюс» Зебо Таджибаева на церемонии награждения.
Отметим, что проведение конкурса - это один из компонентов медиапроекта «Школа медиаграмотности» медиагруппы «Азия-плюс». Другим направлением проекта стало обучение навыкам по медиграмотности через прохождение тестов, обучающих карточек и видеороликов на сайте www.news.tj.
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