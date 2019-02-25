По предварительным итогам исследования, проведенного в рамках инициативы «Продовольствие во имя будущего» в Таджикистане определено 7 сельскохозяйственных культур, которые приносят наибольшую прибыль в семейный бюджет сельских семей республики.
Об этом на специальном семинаре, который прошел на днях в Душанбе, сообщил сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) Камильджон Акрамов.
Его доклад был обоснован на результатах исследования, проведенных в 12 пилотных районах Хатлонской области.
Трехлетняя программа, финансируемая USAID в рамках глобальной инициативы правительства США «Продовольствие во имя будущего», поможет домохозяйствам и малым фермерским хозяйствам повысить урожайность, разнообразить и улучшить ценность сельскохозяйственной продукции. Цель программы - улучшение разнообразия рациона и повышение качества питания в 12 целевых районах западной части Хатлонской области (Балхи, Кушониён, Яван, Джоми, Хуросон, Сарбанд, Дусти, Джайхун, Кабадиян, Шахритус, Носири Хусрав и Вахш).
Программа сосредоточена на пяти сферах сельского хозяйства, влияющих на питание, в том числе, распространение сельскохозяйственных знаний, овощеводство, садоводство, производство молочной продукции и ирригация.
Исследование проводил Центр социологических исследований "Зеркало".
По словам его директора Кахрамона Бакозода, "это было плодотворное сотрудничество"
"Сотрудничество в рамках этого исследования является демонстрацией того, как могут работать в паре государственные, международные и частные институты по проведению различных исследований. Для нашей организации это стало хорошей традицией, мы сотрудничаем с различными госорганами»,- сказал он.
По словам сотрудника ЦСИ «Зеркало» Абдуазиза Касымова, полевые работы были проведены с 25 августа по 22 сентября 2018 года. Было опрошено 1200 домохозяйств в 80 селах 12 районов Хатлонской области. Основным критерием исследования был уровень занятости садоводством и овощеводством, а также продажа произведенной продукции в приусадебных участках населения.
Как отметил в своем докладе Камильджон Акрамов, среди обследованных домохозяйств и дехканско-фермерских хозяйств наиболее часто выращиваемыми культурами в прошлом году были картофель ( 59,8%), помидоры (58,2%), огурцы (17,4%), кукуруза (17,3%), абрикосы (15.2%), лук (15,1%) и виноград (14,2%).
Директор института экономики сельского хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук Джалил Пирзода, в свою очередь, напомнил, что в следующих исследованиях и рекомендациях по их итогам международным партнерам следует учесть положение садоводства в республике.
«В настоящее время согласно законодательству на поливных землях нельзя создать новые сады, - отметил Пирзода. - Они должны создаваться только на богарных землях. В них создать систему капельного орошения сложно. Наши ДФХ не имеют финансовые возможности и доступа к этим инновациям».
По его данным, в республике общая площадь приусадебных земель составляет более 212 тыс. га, а около 59 тыс. га так называемые «президентские земли», выделенные для поддержки сельских домохозяйств.
«Продовольствие во имя будущего» является глобальной инициативой правительства США по борьбе с голодом и обеспечению продовольственной безопасности. Деятельность инициативы направлена на поддержку малых фермерских хозяйств, особенно женщин и «Продовольствие во имя будущего» оказывает содействие странам-партнерам в развитии их сельского хозяйства с целью стимулирования экономического развития и улучшения торговли, ведущих к увеличению уровня доходов и снижению уровня голода, бедности и недоедания.
ТОП-7 агрокультур, которые выращиваются населением для продажи
1. Картофель - 59,8%
По всей республике произведено 964 тыс. 635 тонн.
Из них около 315 тыс. тонн (32,6%) выращено на приусадебных участках населения и семейных фермерских хозяйствах.
Картофель выращивается в Таджикистане повсеместно, но в большом количестве эта агрокультура занимает большие площади в Лахшском и Горно-Матчинском районах. Тем не менее, основной базой выращивания картофеля в приусадебных участках в 2018 году стала Хатлонская область, где около 47% производимого картофеля приходится на долю семейных хозяйств.
Средняя цена картофеля в республике в 2018 году была не ниже 2,5 сомони.
2. Томаты - 58,2%
Таджикистан ежегодно производит около 400 тыс. тонн помидоров. Из них более 42% приходится на долю самого населения, ДФХ – 53%, госпредприятия около 5%.
В последние годы начали развивать тепличное хозяйство. В Таджикистане на сегодня площадь постоянно действующих теплиц составляет, по данным Минсельхоза, 69 га, в 39 га из них выращиваются томаты. Самая прибыльная агрокультура для семейств, которые занимаются тепличным и парниковым овощеводством, являются именно томаты. В зимнее время и первые два весенних месяца цена на них составляет не ниже 15 сомони.
3. Огурцы - 17,4%
Очень прибыльной агрокультурой для пополнения семейного бюджета можно считать огурцы. В Таджикистане ежегодно производится более 170 тыс. тонн огурцов, и, в основном, в семейных приусадебных участках. ДФХ и аграрные предприятия мало занимаются их выращиванием.
В теплицах около 20 га земли во всем Таджикистане заняты этой культурой.
Ранние огурцы продаются дорого – до 10 сомони за килограмм.
4. Кукуруза - 17,3%
Кукурузу чаще всего сеют как кормовую культуру в хозяйствах и крупных ДФХ. В огороде их выращивают для получения початок и их дальнейшей реализации. В последние годы в республике производится в среднем по 200-220 тыс. тонн кукурузы разных сортов, включая кормовые.
Стоимость килограмма кукурузного зерна на рынках составляет не менее 2 сомони.
5. Абрикосы -15.2%
Среди фруктов первое место занимают абрикосы. Хорошие урожаи получают в Согдийской области, в последнее время начали культивировать эти плодовые деревья и в садах Хатлона.
Если в Согде доля населения в производстве абрикосов чуть ниже ДФХ и госхозяйств, то в Хатлонской области около 60% фруктов выращиваются в приусадебных участках. Таджикистан, согласно статистике, производит более 145 тыс. тонн абрикосов ежегодно.
Цена на свежие абрикосы в сезон 2018 года была в пределах до 6 сомони, а на сухофрукты – до 50 сомони.
6. Лук -15,1%
На экспорт лук выращивается в крупных хозяйствах. В 2018 году в республике было выращено 680 тыс. тонн лука, 24% из них в приусадебных участках, более 70% - в ДФХ.
Лук считается прибыльным из-за высокой урожайности. Но в прошлом году цена на него упала ниже себестоимости. Сейчас на рынке лук стоит в пределах 1-2 сомони за килограмм.
7.Виноград - 14,2%
В Таджикистане в прошлом году было произведено более 240 тыс. тонн винограда. Цена на него в сезоне была не ниже 4 сомони, в зимнее время превышает 12 сомони за килограмм. По всей республике строятся промышленные холодильники для сохранения винограда, в домашних условиях население старыми способами может сохранить виноград в хорошем виде до нового года.
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Кулли ахбор
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Tjk1
Дожили. Чтобы понять что картошка и абрикос приносят выгоду надо проводить исследование ))) не ананасы же у нас выращивают