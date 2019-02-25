10-летний Самир Абдураpзаков выступил в шоу детских талантов «Лучше всех» на Первом канале. Он сыграл отрывок из пьесы «Детский уголок» французского композитора Клода Дебюсси.

Считается, что произведение очень сложное и не предназначено для исполнения детьми.

Однако, Самир с легкостью сыграл пьесу, а также импровизировал с музыкой из мультфильма "Крокодил Гена" (1969г.).

Напомним, юный таджикский пианист сын известного таджикского пианиста Ниссора Абдураззакова. Несмотря на свой возраст он уже известен в музыкальных кругах.

Играть Самир начал с пяти лет и у него несомненно есть талант. Для того, чтобы выучить новую мелодию, Самиру нужно всего 10 дней, в то время как профессиональные исполнители тратят на это до трех месяцев.

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