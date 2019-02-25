Семейный бюджет — это полноценная бухгалтерия, вести которую порой очень сложно. Кто-то понимает, что деньги любят счет, а финансы – контроль, и пытается фиксировать источники доходов и все семейные траты, заводит для этого специальные «амбарные книги», а другие идут еще дальше и используют для этого мобильные приложения. Но насколько они сложны в использовании и эффективны в деле?
Наш гость, коммерческий директор Медиа-группы «Азия-Плюс» Фарход Холматов является активным пользователем одного из таких приложений и делится опытом в нашем очередном подкасте, подготовленном при поддержке МегаФон Таджикистан.
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