О том, что такое сим-карта без голосовых услуг, сколько таких можно купить и для чего их используют, рассказываем в наших карточках-объяснениях.
Согласно новым поправкам от 9 февраля к постановлению «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними», теперь граждане Таджикистана не могут иметь более двух сим-карт.
Но мы имеем право по количеству устройств купить специальные сим-карты для интернета.
Мобильные компании Таджикистана уже заявили, что выпустят сим-карты без голосовых вызовов - исключительно для передачи интернет данных.
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Кулли ахбор
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Гость50
Остап Бендер отдыхает... А если телефон с тремя СИМ-картами или четырьмя?