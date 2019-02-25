О том, что такое сим-карта без голосовых услуг, сколько таких можно купить и для чего их используют, рассказываем в наших карточках-объяснениях.

Согласно новым поправкам от 9 февраля к постановлению «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними», теперь граждане Таджикистана не могут иметь более двух сим-карт.

Но мы имеем право по количеству устройств купить специальные сим-карты для интернета.

Мобильные компании Таджикистана уже заявили, что выпустят сим-карты без голосовых вызовов - исключительно для передачи интернет данных.

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