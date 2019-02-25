В квартире в 102 микрорайоне Душанбе нашли тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Сотрудники МВД вошли в её квартиру по заявлению соседей.

«Наталья Жирнова три дня не выходила из квартиры. У соседей возникли подозрения и они обратились в милицию. 24 февраля сотрудники милиции вошли в квартиру, и нашли тело Натальи Жирновой с признаками насильственной смерти», - сообщили «АП» в пресс-службе МВД.

Отмечается, что женщина умерла от ножевых ранений.

«Подробности и причины убийства устанавливаются, ведется поиск подозреваемого», - отметили в пресс-службе.

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