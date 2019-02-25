Украина после четырех лет первенства опустилась на третье место, следует из данных Росстата, проанализированных РБК.

Количество мигрантов из Украины в 2018 году резко сократилось, следует из данных, представленных Росстатом. Миграционный прирост из этой страны составил 14,8 тыс. человек (47,6 тыс. в 2017 году). С 2014 года Украина являлась главным миграционным донором для России.

Теперь же основной поток мигрантов приходится на Таджикистан (31 тыс. человек) и Казахстан (26,5 тыс. человек).

Каждый четвертый легальный иммигрант в 2018 году прибывал в Россию из Таджикистана.

«В обмене населением практически cо всеми странами-участниками СНГ отмечается сокращение миграционного прироста. Увеличение прироста наблюдается только в миграционном обмене с Туркменией — на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, Арменией — на 2,6% и Азербайджаном — на 1,6%»,— говорится в отчете Росстата.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских в интервью РБК связала снижение миграционного притока из Украины с сокращением потока вынужденных мигрантов из юго-восточных районов страны. По ее мнению, граждане Украины изменили направление для миграции на Европу, например в Польшу.

Всего численность постоянного населения России на 1 января 2019 года составила 146,8 млн человек. За 2018 год население сократилось на 93,5 тыс. человек (0,06%), тогда как в 2017 году — увеличилась на 76,1 тыс.человек (0,05%). Миграционный прирост на 57,2% компенсировал естественную убыль населения.

Ранее сообщалось, что 2018 год подтвердил тенденцию последних трех лет и к постепенному сокращению числа временных мигрантов в РФ.

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