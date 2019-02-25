Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом расширил Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства.
Данный список был подготовлен в начале прошлого года после объявления двухлетнего моратория на проверку деятельности производственников. В целом в него вошли 1930 субъектов предпринимательства.
Предполагалось, что включенные в реестр юридические лица и индивидуальные предприниматели-производственники будут освобождены от проверок, кроме плановых проверок Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ, Национального банка Таджикистана, Счетной палаты РТ, Налогового комитета при правительстве Таджикистана.
В начале нынешнего года указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона были внесены поправки в закон РТ «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах», согласно которым производственники в течение двух лет освобождаются от любых проверок, в том числе от проверок вышеуказанных госструктур.
Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства после внесения этих поправок расширен на 43 субъекта: в настоящее время в нем фигурируют 1973 предприятия и предпринимателей.
Мораторий касается не всех фигурантов Реестра
Министр промышленности и новых технологий Заробиддин Файзуллозода в середине февраля сообщил «АП», что не все субъекты предпринимательства, которые входят в Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства, освобождены от всех видов проверок.
«Некоторые субъекты, входящие в этот реестр, занимаются предоставлением услуг, а освобождаться будут только те предприятия, которые производят продукцию», - пояснил министр.
До этого во время принятия нижней палатой парламента поправки в закон «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах» глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода сказал, что проверить деятельность производственников возможно только в случае, если поступит жалоба относительно качества выпускаемой продукции и ущемлении прав потребителей.
Кто вошел в Реестр?
В опубликованный Госкомитетом по инвестициям и управлению госимуществом Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства больше всего фигурируют предприятия по выпуску пищевых продуктов и напитков – около 500 субъектов.
Наблюдается в списке также сравнительно большое присутствие предприятий по производству неметаллической минеральной продукции, текстильных предприятий, предприятий добывающей промышленности, производителей печатной продукции (издательства).
Кроме того, в список вошли следующие предприятия:
- по переработке металла (кроме производства машин и оборудования)
- по производству кокса и нефтеочистительной продукции
- по выпуску резиновых и пластмассовых изделий
- по выпуску и подаче электроэнергии и газа, водоснабжение
- по производству одежды
- по производству мебели
- по разведению породистых животных, семеноводство и выращивание саженцев
- коконоводческие
- по производству электродвигателей, генераторов и трансформаторов
- по выпуску изделий из древесины (кроме мебели)
- машиностроение
- по переработке кожи и производству кожаных изделий
- по производству бумаги и бумажных изделий
- металлургическая промышленность
- по вторичной переработке лома и металлических отходов
- по производству радио и телеоборудования
- по производству медицинского оборудования, оптики и часов
- по производству автомобилей, прицепов и полуприцепов.
Примечательно, что в список производственников включено также множество субъектов, которые занимаются ремонтом мебели, оборудования, техники и бытовых приборов и так далее.
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