Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром на стройплощадке крупнейшей в регионе мечети, которую возводят в Душанбе.

Во время проведения работ на объекте рухнули так называемые строительные леса и строители упали с высоты примерно 60 метров.

"Погибших нет. Девять человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницы Душанбе", - сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС и ГО Таджикистана Умеда Юсуфи.

"На место ЧП выехали спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, которые достали из-под завалов людей. Все пострадавшие были госпитализированы в Национальный медицинский центр столицы", - сообщила она.

О состоянии их здоровья пока не сообщается, однако, по словам Юсуфи, один строитель отказался от госпитализации - он отлично себя чувствует.

Самая большая в регионе

В Душанбе близится к завершению строительство самой большой в Центральной Азии Центральной соборной мечети, где одновременно смогут совершать богослужение около 120 тысяч человек.

Реализация проекта строительства Центральной мечети осуществляется при непосредственной поддержке президента Таджикистана, который заложил камень в ее фундамент в октябре 2009 года в дни празднования 1310-летия основателя ханафитского мазхаба Имоми Аъзама.

Проект строительства объекта, предназначенного для выполнения религиозных ритуалов, подготовлен опытными специалистами из Таджикистана и Катара. С учётом древних и современных элементов таджикского и мирового архитектурного искусства объект состоит из четырёх минаретов, каждый высотой 75 метров, 47-метрового главного купола и еще 20 больших и малых куполов.

Центральная соборная мечеть расположена на северной окраине Душанбе на 12 гектарах и состоит из мест проведения богослужения, библиотеки, музея, актового зала и зала для принятия гостей с целью проведения встреч и переговоров. Площадь, занятая под помещения, составляет 3 гектара.

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