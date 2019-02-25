По данным Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана, владельцы домашней птицы или крупного рогатого скота, при внесении в течение одного года выплат в размере одной минимальной заработной платы (202 730 сумов или $24), получат рабочий стаж в размере одного года, сообщает CA-NEWS.
22 февраля Внебюджетный пенсионный фонд разослал на мобильные телефоны граждан страны SMS следующего содержания: "Лица, занимающиеся разведением крупного рогатого скота или домашней птицы, при осуществлении платежа в размере 1 минимальной заработной платы, получат рабочий стаж сроком 1 год".
По данным Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана, данные сообщения получили все вледельцы сотовых телефонов Узбекистана.
По словам представителя Пенсионного фонда, это осуществляется в соответствии со специальным постановлением президента страны.
Согласно постановлению президента, граждане, занимающиеся разведением не менее 50 единиц домашней птицы или крупного рогатого скота в фермерском хозяйстве или на участке не менее 4 соток, при оплате в Пенсионный фонд страхового взноса в размере 1 МРЗП, получают годовой рабочий стаж.
"Люди, разводящие дома птиц, не считаются безработными. Они получают яйца, продают их, кормят ими семью. Они получают доход от продажи яиц. Если они заплатят от этой прибыли в пенсионный фонд в размере одной заработной платы, им начислят годовой рабочий стаж", - сказал чиновник Пенсионного фонда.
В настоящее время минимальная заработная плата равна 202 730 сумов ($24).
По словам чиновников, оплаты в Пенсионный фонд владельцев домашней птицы и крупного рогатого скота будут производиться на добровольной основе.
Президент Мирзиёев говорил о необходимости разведения по 100 кур в каждом хозяйстве в областях страны. Однако, как сообщалось позже, эта инициатива президента потерпела крах.
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