В Ашхабаде скончался глава представительства "Coca-Cola" в Туркменистане Гектуг Гезиток. Некролог в связи с кончиной представителя компании опубликован в турецкой газете "Хурриет", сообщает CA-NEWS.

Разместившая некролог компания "Coca-Cola Içeсek" обстоятельства смерти своего представителя не комментирует. Дата и причины смерти бизнесмена в сообщении не уточняются.



По утверждению источников Азатлыка в Туркменистане, глава представительства "Coca-Cola" покончил жизнь самоубийством в Ашхабаде.



"Выяснилось, что директор представительства "Cоca-Cola" покончил жизнь самоубийством, выбросившись из аппарт-корпуса отеля Огузкент", сообщил источник Азатлыка. По его словам, в настоящее время идет расследование по факту самоубийства.



По некоторым данным, у руководителя представительства "Coca-Cola" в Туркменистане возникли финансовые проблемы, связанные с деятельностью компании в этой стране.



По информации на официальном сайте компании, "Coca-Cola Içeсek Turkmenistan" производит, распространяет и продает газированные и негазированные напитки компании "The Coca-Cola" в Туркменистане. Впервые начавшись в 1998 году, разливочные работы Coca-Cola в Туркменистане перешли под крышу Coca-Cola İçecek в 2009 году. Предприятие обслуживает потребительскую базу в 6 миллионов человек с одним заводом и более 350 сотрудниками в Туркменистане. Портфель продуктов компании включает в себя Bonaqua, Coca-Cola, Coca-Cola zero, Fanta и Sprite.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.