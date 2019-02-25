Главную награду на церемонии вручения «Оскаров» — за лучший фильм — получила «Зеленая книга» Питера Фаррелли, пишет Медуза.
В основе сюжета — реальная история о путешествии известного чернокожего музыканта и его телохранителя-итальянца по южным штатам Америки в начале 1960-х. Водителя-расиста, преображающегося в течение фильма, сыграл датско-американский актер Вигго Мортенсен.
Лучшим режиссером по версии Американской киноакадемии стал Альфонсо Куарон за фильм «Рома». Куарон также получил «Оскар» за операторскую работу, а «Рома» стал лучшим фильмом на иностранном языке.
Рами Малек стал обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль за работу в «Богемской рапсодии». Это четвертая награда Киноакадемии у этого фильма. «Богемская рапсодия» получила «Оскары» за «лучший звук», «лучший монтаж звука» и «лучший монтаж».
Лучшей актрисой стала Оливия Колман за «Фаворитку».
«Черная пантера» победила в номинации «лучший композитор». Это третий «Оскар» супергеройского фильма на 91-й церемонии вручения наград Киноакадемии. Ранее «Черная пантера» была награждена за лучший дизайн костюмов и работу художника-постановщика.
Награду Американской киноакадемии за лучший оригинальный сценарий получила «Зеленая книга». «Оскар» за лучший адаптированный сценарий вручили «Черному клановцу».
Лучшей песней признана «Shallow» из «Звезда родилась».
«Человек-паук: Через вселенные» стал обладателем «Оскара» как лучший полнометражный анимационный фильм.
Кто получил «Оскар» в некоторых других номинациях можно посмотреть здесь.
Церемония вручения премий Американской киноакадемии прошла в 2019 году в 91-й раз. Впервые за много лет у церемонии не было ведущего.
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