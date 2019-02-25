Главную награду на церемонии вручения «Оскаров» — за лучший фильм — получила «Зеленая книга» Питера Фаррелли, пишет Медуза.

В основе сюжета — реальная история о путешествии известного чернокожего музыканта и его телохранителя-итальянца по южным штатам Америки в начале 1960-х. Водителя-расиста, преображающегося в течение фильма, сыграл датско-американский актер Вигго Мортенсен.

«Зеленая книга» culture.org

Лучшим режиссером по версии Американской киноакадемии стал Альфонсо Куарон за фильм «Рома». Куарон также получил «Оскар» за операторскую работу, а «Рома» стал лучшим фильмом на иностранном языке.

Альфонсо Куарон — «Рома» culture.akipress.org

Рами Малек стал обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль за работу в «Богемской рапсодии». Это четвертая награда Киноакадемии у этого фильма. «Богемская рапсодия» получила «Оскары» за «лучший звук», «лучший монтаж звука» и «лучший монтаж».

«Богемская рапсодия» culture.org

Лучшей актрисой стала Оливия Колман за «Фаворитку».

Оливия Колман — «Фаворитка» culture.akipress.org

«Черная пантера» победила в номинации «лучший композитор». Это третий «Оскар» супергеройского фильма на 91-й церемонии вручения наград Киноакадемии. Ранее «Черная пантера» была награждена за лучший дизайн костюмов и работу художника-постановщика.

«Черная Пантера» culture.akipress.org

Награду Американской киноакадемии за лучший оригинальный сценарий получила «Зеленая книга». «Оскар» за лучший адаптированный сценарий вручили «Черному клановцу».

Лучшей песней признана «Shallow» из «Звезда родилась».

«Звезда родилась» culture.akipress.org

«Человек-паук: Через вселенные» стал обладателем «Оскара» как лучший полнометражный анимационный фильм.

Лучший короткометражный анимационный фильм culture.akipress.org

Кто получил «Оскар» в некоторых других номинациях можно посмотреть здесь.

Церемония вручения премий Американской киноакадемии прошла в 2019 году в 91-й раз. Впервые за много лет у церемонии не было ведущего.

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