Начиная с сегодняшнего дня, 25 февраля, в столице начал курсировать новый автобусный маршрут. Новый маршрут соединит Национальный медицинский центр с югом столицы.

Новый маршрут под номером 29 будет курсировать от Караболо до микрорайона Пахтакор (Гипрозем), сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Автобусы по новому маршруту будут двигаться по улицам Сино, С. Шерози, Н. Карабаева, Шестопалова и Борбада.

Для снижения автомобильных пробок постепенно будут уменьшено движение микроавтобусов в данном направлении, сообщает столичная мэрия.

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