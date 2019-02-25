Начиная с сегодняшнего дня, 25 февраля, в столице начал курсировать новый автобусный маршрут. Новый маршрут соединит Национальный медицинский центр с югом столицы.
Новый маршрут под номером 29 будет курсировать от Караболо до микрорайона Пахтакор (Гипрозем), сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Автобусы по новому маршруту будут двигаться по улицам Сино, С. Шерози, Н. Карабаева, Шестопалова и Борбада.
Для снижения автомобильных пробок постепенно будут уменьшено движение микроавтобусов в данном направлении, сообщает столичная мэрия.
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Кулли ахбор
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qwerty3
Тоже когда то объявили пустили автобус по маршруту 25,её днем с огнем не сыщешь!!!
Отабек7
Это здорово но хочу сказать одно Компания Экспресс пей они от жира бесятся, телефон горячей линии не работает в один прекрасный день дозвонился подождал на линии 20 минут оператор поднял трубку я только хотел пожаловаться на их валидаторы которые они установили на автобусы большинство из них не работают, и что оператор скинул трубку. Експресс пей если вы читаете это пожалуйста устраните неполадки валидаторов. Карточки это хорошо а ещё лучше если у тебя всё необходимое в твоём смартфоне