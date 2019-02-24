Несмотря на то, что до календарной весны осталось несколько дней, а до Навруза больше трех недель, в Таджикистане уже чувствует приход нового сезона. Мы нашли признаки того, что весна близко.

Начали продавать сумалак

Несмотря на то, что до Навруза еще достаточно далеко, на всех душанбинских рынках уже пару недель продают сумалак: стоимость одного килограмма от 35 до 40 сомони. От покупателей нет отбоя.

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В цветочных магазинах появились таджикские тюльпаны

И не только тюльпаны, но и нарциссы. Их продают уже во всех столичных цветочных магазинах. К сожалению, в отличие от привозных цветов, таджикские тюльпаны и нарциссы быстро увядают, но именно они пахнут настоящей весной.

Кстати, тюльпаны далеко не первые цветы в Таджикистане – еще в начале февраля в городе появились продавцы сиёхгуша или подснежников, которые на самом деле называются - Юнона Николая (Juno Nicolai). Но эти цветы лучше не покупать, потому что они занесены в Красную книгу и находятся на грани исчезновения.

Хозяйки начали готовить самбусу – алафи

Вообще-то, готовить самбусу алафи в Таджикистане можно почти круглый год, потому что зелени на местных рынках хватает, но её все равно начинают готовить в преддверии весны. Таджикские хозяйки уже приступают к этому блюду уже с середины февраля.

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Расцвел миндаль

В южных регионах Таджикистана, а также в районах республиканского подчинения расцвел миндаль. Эти деревья расцветают в Таджикистане раньше всех, потому что они чутко реагируют на тепло.

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В Таджикистане миндаль начинает цвести в середине февраля – в Шахритусе, и заканчивает в конце марта – на севере республики. Почки миндаля начинают распускаться при температуре 8°-10° градусов, при 15° - дерево зацветает, и цветет около 10-15 дней. Это окультуренные сорта - цветение дикого миндаля начнется через неделю, в его цветах будет больше преобладать розовый оттенок.

В Таджикистане проходят ярмарки саженцев

В городах Таджикистана саженцы начинают продавать уже с середины февраля, в это же время начинается их посадка. На каждом городском рынке появились отдельные сезонные ряды, где покупатели могут приобрести саженцы деревьев, кустарников и рассаду цветов.

Asia-Plus

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