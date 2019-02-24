Инстаграм стал очень популярной социальной сетью. Он делает тебя знаменитым, он помогает заработать деньги. Инстаграм ведут звезды, многие компании и СМИ, наши друзья, члены семьи и даже мы. Правда, вести его хорошо умеют немногие. Даже больше: особенности ведения Инстаграм в Таджикистане во многом отличаются от того, как это делают, например, в России. Наш материал о том, чем мы отличаемся, и какие особенности таджикского Инстаграм нужно учитывать.

Качественный таджикский Инстаграм – еще редкость

Существует два понятия качества страницы в Инстаграм: качество контента и качество аудитории.

В приоритете, конечно, стоит контент страницы. Тут стоит отметить, что еще совсем мало таджикских блогеров придерживается единого контент-плана. Каждый блог должен быть посвящен конкретной тематике, ну или максимум двум-трем. Хаотичные публикации могут быть интересны лишь в том случае, если автор публикаций - известная личность.

Качество аудитории определяется эффективностью вовлеченности подписчиков. К примеру, если у аккаунта больше 100 тысяч подписчиков, а отметок «Нравится» всего тысяча, комментариев всего пять-шесть, то однозначно, у блогера проблемы с аудиторией. Обычно такие блоги состоят из «накрученных» подписчиков. Но точно судить нельзя, поскольку существует много факторов, определяющих вовлеченность аудитории.

Несколько слов о накрутке подписчиков. Существуют черные и белые методы раскрутки аккаунтов. Белые методы раскрутки – это хорошо оформленная страница с единым контент-планом, с правильно подобранными хэштегами и указанием локаций, а также платное продвижение публикаций.

В черные методы входят массфоловинг, когда подключается сервис, который автоматически подписывает определенную аудиторию, а через некоторое время отписывает, масслайкинг, когда через аналогичный сервис происходит поставка лайков на разные аккаунты для привлечения внимания, накрутка ботов и т.д. Стоит это недорого – от 50 до 100 сомони за несколько тысяч подписчиков.

В погоне за синей галочкой

Совсем недавно таджикский исполнитель Джонибек Муродов – первый, среди публичных личностей страны, получил заветную синюю галочку верификации (то есть подтверждения) в Инстаграм.

Изначально, этот знак ввели для того, чтобы бороться с клонами аккаунтов звёзд и известных брендов, чтобы пользователи понимали, какие страницы фэйк, какие нет.

Но с августа прошлого года каждый может ее получить. И теперь среди таджикских инстаграмщиков появился новый тренд – все хотят себе синюю галочку, как признак привилегированности своего аккаунта.

Галочки выдаются только в ручном режиме сотрудниками самого Инстаграма. Если коротко, то чтобы получить верификацию в Инстаграм нужно предоставить доказательство, что ты - публичная личность: о тебе есть упоминания в СМИ, тебя читают, смотрят, знают.

По неподтвержденной официально информации, галочку можно также купить на черном рынке. Правда, удовольствие это не из дешевых – до $4000, но люди готовы платить.

В последние месяцы Инстаграм упростил форму для подачи заявки, и все же не все пользователи могут получить заветную галочку. У многих популярных аккаунтов все еще нет статуса проверенных, однако у других, казалось бы, не столь известных и с меньшим количеством подписчиков, он есть.

Например, Джонибек Муродов опубликовал в своем Инстаграм совместное фото с российской певицей Лаймой Вайкуле, у которой 316 тысяч подписчиков, но галочки у нее нет. Зато у Джонибека с 198 тысячей подписчиков она есть.

Кстати, у президента Узбекистана Шавката Мирзиеева тоже есть галочка верификации в Инстаграм.

Чтобы иметь популярный Инстаграм, нужно быть красивой

Одним из самых популярных пользователей таджикского сегмента Инстаграм считается модель Сафина Габова, у которой насчитывалось 309 тысяч подписчиков в пятницу вечером и вот в воскресенье их уже ??? тысяч.

Количество ее подписчиков растет постоянно с тех пор, как Сафина стала принимать участие в международных конкурсах красоты и побеждать на них.

По признанию Сафины, она не ведет свою страничку по всем канонам Инстаграм: у нее нет определенной концепции и строгого контента, да и контент не отличается такими фишками, как единая цветовая гамма публикаций, она почти не пользуется хэштэгами или другими обязательными рекомендациями популярных в мире Инстаграм-блогов.

У Сафины свои правила.

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- Путем проб и ошибок, прощупывая аудиторию, я выработала для себя некоторые правила: не выкладывать провокационные фотографии, не писать провокационные посты, которые расходятся с местными традициями. А еще мои подписчики очень любят фотографии без макияжа, - объясняет инстаграмщица. - На моей странице подписчики могут смотреть красивые фотки в духе времени, читать мое мнение на разные темы, участвовать в опросах. Они имеют возможность принимать участие в жизни моей страницы, что я считаю действительно важным.

Причину популярности своей страницы в Инстаграм Сафина видит в том, что она старается шагать в ногу со временем и соответствовать современным стандартам красоты, за которыми сегодня гонятся девушки.

Ведению своей страницы модель уделяет много времени: каждый день ей нужно делиться новыми кадрами и мыслями с подписчиками. В течение дня она готовит материал и только поздно ночью публикует его. Чтобы разнообразить фотографии, Сафина часто прибегает к любимой программе Snapchat, которая меняет внешность в виде забавных эмоджи.

- Когда у меня спрашивают о секретах удачных фото, я рекомендую, в первую очередь, обращать внимание на свой взгляд. Лицо не должно быть уставшим на фото и видео! Также не пренебрегайте фильтрами. Обычно я использую стандартные фильтры, которые предлагает Инстаграм, потому что подавляющее большое моих фотографий сделаны профессиональными фотографами. Они не требуют особой обработки.

Но иногда обращаюсь к приложению для обработки фото VSCO, которые в отличие от стандартных фильтров Инстаграм позволяют подчеркнуть естественные цвета снимка, сделать их более насыщенными или, например, более теплыми. Не надо покупать и устанавливать все фильтры подряд, вы вряд ли будете пользоваться всеми. Остановитесь на своих.

Про заработок

Инстаграм позволяет зарабатывать не только компаниям, но и личным аккаунтам и блоггерским страничкам. Если у вас много постоянных подписчиков, то рекламодатели сами обратятся к вам. Такой вид рекламы набирает популярность с геометрической прогрессией, ведь она стоит дешевле, чем, если размещаться, скажем, в глянцевом журнале или газете.

В среднем, одна публикация в Инстаграм профиле таджикских блогеров стоит 300-400 сомони. Но не злоупотребляйте. Если подписчики поймут, что на них нагло зарабатывают, скармливая нескончаемое количество рекламы, они начнут отписываться. Поэтому, не постите только рекламу. Создавайте интересный, гармоничный профиль, чтобы подписчикам продолжало быть с вами комфортно. А в контексте этого они узнают о том, что вы рекламируете.

Мнение специалиста:

Итак, каким должен быть аккаунт, чтобы новый посетитель, заходя в него, впечатлился и подписался? Объясняет Мубориз Субхонов, блогер и директор IT-компании «Шедевр», одним из направлений диджитал-услуг которой является продвижение брендов в соцсетях.

Мубориз Субхонов

- Первое, на что нужно обратить внимание – это аватарка. Если логотип компании — это лицо компании, то лицо профиля – это аватарка. Она должна выделяться среди других, говорить о тематике блога и, конечно же, если это Ваш личный блог, рекомендуется публиковать добрую фотографию с улыбкой, а не изображение животных и автомобилей.

Во-вторых, это описание профиля. Часто, открывая чей-либо аккаунт, не понимаешь, куда попал, о чём блог, о каких темах ведутся публикации, кто блогер и т.д. Ведь чаще всего люди подписываются на блогеров со схожей тематикой.

В-третьих, и самое главное – это начинать рекламировать профиль и вообще делать доступным аккаунт только после того, как в ленте будут хотя бы шесть-семь фотографий. Это касается любых соцсетей – Instagram, Facebook, Vkontakte и т.д. Зачем подписаться на непонятный аккаунт?

- В какое время лучше публиковать обновления? В Инстаграме есть прайм-тайм?

- Каждый блог имеет уникальную аудиторию – разный возраст, социальный статус, временной диапазон, от чего прайм-тайм размещения публикаций разный. Но в целом по Таджикистану – это с 17:00 по 22:00. Кстати, Instagram выдаёт статистику времени, когда подписчики проявляют большую активность. Такая статистика доступна во вкладке «Статистика» - «Аудитория».

А вот во время священного месяца Рамадан это время сильно отодвигается. Прайм-тайм с вечернего времени передвигается на ночное время - около 3-4 утра.

- Как правильно пользоваться хэштэгами и нужно ли вообще?

Чтобы понять, как правильно пользоваться хэштегами, надо чётко понимать, зачем они нужны и какие они задачи решают. А именно:

1.Группирование публикаций под одним хештегом. К примеру, Ваш блог о кулинарии, но иногда Вы публикуете бизнес советы. Чтобы вашему читателю легче было найти все ваши бизнес советы среди массы других публикаций, Вы можете просто включать в публикацию свой уникальный хэштег, например, #МуборизДаётБизнесСовет. И по переходу на данный хэштег читатель получит только те публикации, которые привязаны к этому хэштегу.

2.Обозначить ключевые моменты публикации. К примеру, публикуя пост о каком-либо инфоповоде целесообразно обозначить в хэштегах ключевые моменты. Тогда читатели, ищущие публикации по вышеуказанному инфоповоду, найдут вашу публикацию, тем самым охват публикации возрастет. Теперь понимаете, почему порой на публикациях безобидного повара можно заметить хэштеги #ХабибНурмагомедов и другие. Они просто хотят увеличить охват публикации за счет популярности хэштега, но это уже «черный» метод раскрутки блога и тема отдельной статьи.

Кстати, по правилам Instagram, на один пост должно быть не более 30 хэштегов.

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