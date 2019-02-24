В таджикском сегменте социальной сети Facebook певица Райхона Рахимова – настоящая звезда. Ее посты набирают сотни комментариев и лайков, а после бурно обсуждаются не только на просторах Интернета, но также в офисах, кафе, на улице.

В беседе с «АП» эстрадная исполнительница и актриса Райхона рассказала о том, зачем интригует публику провокационными постами, почему ей никак не удается пробиться на большую сцену и что требуют у певиц спонсоры взамен за материальные вложения.

Поспорила и стала певицей

- Райхона, как продвигается ваша профессиональная деятельность?

- Активно, если говорить непосредственно о творчестве. В этом году я выпустила два клипа на новые песни – «Эй ашк» и «Намеша». Ну а если говорить о дороге на большую сцену, то все по-прежнему сложно. Я редко туда попадаю, потому что у меня нет спонсора, да и новые песни и клипы снимать за свой счет – дело очень затратное. Съемка одного клипа сегодня обходится в $500-3000. В основном, я выступаю в ресторанах и на свадьбах – это мой основной заработок.

Райхона фото из личного архива певицы

- Уже 15 лет, как вы занимаетесь музыкальным творчеством. Почему до сих пор не заимели спонсора?

- Я сама себе хозяйка, не люблю, когда заставляют чувствовать себя должной кому-то. А просто так никто в тебя деньги вкладывать не будет. В основном, спонсоры предлагают два варианта сотрудничества: либо хотят близости, либо сдирают потом с тебя семь шкур, чтобы ты как можно быстрее отработала вложенные средства.

- А как вы пришли в мир музыки?

- По профессии я режиссёр, но по специальности не работаю.

Быть в центре внимания мне нравилось всегда. Помню, я собирала всю семью и просила аплодировать, потому что собиралась петь и танцевать, но о сцене не думала. Так вышло, что в 2003 году я поспорила со своим приятелем. Он был уверен, что все эстрадные артисты высокомерные люди. Я же вызвалась доказать ему, что это не так, поэтому предложила: «Вот захочу и стану певицей, и останусь такой же простой!». Думаю, спор я выиграла.

Райхона фото из личного архива певицы

«Мне просто не хватает общения»

- Вы популярны в сегменте таджикского Facebook. Кто-то проникся к вам симпатией, а кто-то считает некоторые ваши посты неуместными и даже провокационными. Например, когда в общедоступной группе вы разместили пост о том, что стоите у Душанбинки и хотите броситься с моста. Многие восприняли это всерьез, пытались помочь, а потом оказалось, что вы просто пошутили.

- Не нужно искать в моей социальной активности подвох. Мне просто не хватает общения, и социальные сети помогают мне в этом. Друзей и подруг у меня особо не осталось. Когда все было хорошо, друзей было не сосчитать, а как только моя мама серьезно заболела, ни один из них не спросил, как у меня дела и нужна ли помощь. Поэтому сейчас я только за онлайн дружбу – пообщались, обсудили что-то, выключили Интернет и зажили своей жизнью. Большего я не хочу.

Райхона фото из личного архива певицы

Касательно той самой публикации - вы правы, это была просто шутка, а еще - хотела посмотреть на реакцию людей. Я написала пост, выключила Интернет и отправилась по своим делам. Спустя какое-то время мой телефон стал разрываться: звонили родные, близкие и совершенно чужие люди, писали в мессенджерах. Было приятно, что я не безразлична окружающим.

Кстати, только благодаря Facebook у меня появился иммунитет на критику, потому что здесь ее ну очень много. Раньше я переживала днями по поводу негативных комментариев в свой адрес, а сейчас, как с гуся вода.

- А ваша семья не компенсирует нехватку в общении?

- Это разные вещи. У меня заботливый, любимый муж и четырехлетний сыночек. Был недавно случай, когда с супругом поссорились, и он на руках меня нес до пятого этажа - весь красный, чуть не задохнулся. Мне так жалко его стало, что я его простила.

Так вот, не нужно путать общение в рамках семьи и чисто женские разговоры, которые интересны всем девушкам и женщинам.

Райхона фото из личного архива певицы

- Почему, по Вашему мнению, вас так часто критикуют?

- У меня характер такой: что у меня в голове, то и на языке, а многие не любят, когда правду прямо в глаза говорят.

- То есть скандальной личностью вы себя не считаете?

- Нет, конечно, я хорошая. И те люди, что приписывают мне скандальность и самопиар за мои публикации в Интернете или за судебное разбирательство двухлетней давности, не знают, о чем говорят.

Райхона фото из личного архива певицы

- Что за судебное дело?

- Это был громкий судебный процесс и самая большая моя ошибка в жизни. Журналисты газеты «Овоза» собрали оскорбительные комментарии с Youtube в мой адрес и разместили у себя в издании. Некоторые мои знакомые стали подначивать меня подать на них в суд, не оставлять дело безнаказанным. Я так и поступила. И хотя процесс я выиграла, но обошелся он мне слишком дорого. Я получила страшный стресс за те полгода, так что после него я долго приходила в себя.

Желание выходить на сцену и петь исчезло насовсем. Если бы подобная ситуация повторилась сейчас, я бы себе сказала: «Райхона, люди всегда говорили, и будут говорить гадости, не обращая внимания». Но тогда я была слишком молода.

Блиц-опрос:

Какой парфюм вы предпочитаете?

- Определенно, мой фаворит - Givenchy Ange Ou Demon Le Secret Elixir.

Какой стиль одежды предпочитаете на каждый день?

- Мой повседневный образ - простой спортивный или кэжуал лук: джинсы, майка, кроссовки и никакого мэйкапа! Не нравится привлекать внимание людей на улице.

Какое у вас коронное блюдо?

- Готовить я очень люблю и часто это практикую. Особенно вкусно у меня получается плов. По крайней мере, так говорят мои родные.

Райхона фото из личного архива певицы

Какая у вас самая вредная привычка?

- Кусать губы, когда нервничаю.

Занимаетесь ли вы спортом?

- Всегда. Раньше ходила в спортзал, сейчас увлеклась бегом – через день по набережной.

С кем из знаменитостей вы бы поменялись местами?

- Ни с кем. Мне и так хорошо!

фото из личного архива певицы

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