В таджикском сегменте социальной сети Facebook певица Райхона Рахимова – настоящая звезда. Ее посты набирают сотни комментариев и лайков, а после бурно обсуждаются не только на просторах Интернета, но также в офисах, кафе, на улице.
В беседе с «АП» эстрадная исполнительница и актриса Райхона рассказала о том, зачем интригует публику провокационными постами, почему ей никак не удается пробиться на большую сцену и что требуют у певиц спонсоры взамен за материальные вложения.
Поспорила и стала певицей
- Райхона, как продвигается ваша профессиональная деятельность?
- Активно, если говорить непосредственно о творчестве. В этом году я выпустила два клипа на новые песни – «Эй ашк» и «Намеша». Ну а если говорить о дороге на большую сцену, то все по-прежнему сложно. Я редко туда попадаю, потому что у меня нет спонсора, да и новые песни и клипы снимать за свой счет – дело очень затратное. Съемка одного клипа сегодня обходится в $500-3000. В основном, я выступаю в ресторанах и на свадьбах – это мой основной заработок.
- Уже 15 лет, как вы занимаетесь музыкальным творчеством. Почему до сих пор не заимели спонсора?
- Я сама себе хозяйка, не люблю, когда заставляют чувствовать себя должной кому-то. А просто так никто в тебя деньги вкладывать не будет. В основном, спонсоры предлагают два варианта сотрудничества: либо хотят близости, либо сдирают потом с тебя семь шкур, чтобы ты как можно быстрее отработала вложенные средства.
- А как вы пришли в мир музыки?
- По профессии я режиссёр, но по специальности не работаю.
Быть в центре внимания мне нравилось всегда. Помню, я собирала всю семью и просила аплодировать, потому что собиралась петь и танцевать, но о сцене не думала. Так вышло, что в 2003 году я поспорила со своим приятелем. Он был уверен, что все эстрадные артисты высокомерные люди. Я же вызвалась доказать ему, что это не так, поэтому предложила: «Вот захочу и стану певицей, и останусь такой же простой!». Думаю, спор я выиграла.
«Мне просто не хватает общения»
- Вы популярны в сегменте таджикского Facebook. Кто-то проникся к вам симпатией, а кто-то считает некоторые ваши посты неуместными и даже провокационными. Например, когда в общедоступной группе вы разместили пост о том, что стоите у Душанбинки и хотите броситься с моста. Многие восприняли это всерьез, пытались помочь, а потом оказалось, что вы просто пошутили.
- Не нужно искать в моей социальной активности подвох. Мне просто не хватает общения, и социальные сети помогают мне в этом. Друзей и подруг у меня особо не осталось. Когда все было хорошо, друзей было не сосчитать, а как только моя мама серьезно заболела, ни один из них не спросил, как у меня дела и нужна ли помощь. Поэтому сейчас я только за онлайн дружбу – пообщались, обсудили что-то, выключили Интернет и зажили своей жизнью. Большего я не хочу.
Касательно той самой публикации - вы правы, это была просто шутка, а еще - хотела посмотреть на реакцию людей. Я написала пост, выключила Интернет и отправилась по своим делам. Спустя какое-то время мой телефон стал разрываться: звонили родные, близкие и совершенно чужие люди, писали в мессенджерах. Было приятно, что я не безразлична окружающим.
Кстати, только благодаря Facebook у меня появился иммунитет на критику, потому что здесь ее ну очень много. Раньше я переживала днями по поводу негативных комментариев в свой адрес, а сейчас, как с гуся вода.
- А ваша семья не компенсирует нехватку в общении?
- Это разные вещи. У меня заботливый, любимый муж и четырехлетний сыночек. Был недавно случай, когда с супругом поссорились, и он на руках меня нес до пятого этажа - весь красный, чуть не задохнулся. Мне так жалко его стало, что я его простила.
Так вот, не нужно путать общение в рамках семьи и чисто женские разговоры, которые интересны всем девушкам и женщинам.
- Почему, по Вашему мнению, вас так часто критикуют?
- У меня характер такой: что у меня в голове, то и на языке, а многие не любят, когда правду прямо в глаза говорят.
- То есть скандальной личностью вы себя не считаете?
- Нет, конечно, я хорошая. И те люди, что приписывают мне скандальность и самопиар за мои публикации в Интернете или за судебное разбирательство двухлетней давности, не знают, о чем говорят.
- Что за судебное дело?
- Это был громкий судебный процесс и самая большая моя ошибка в жизни. Журналисты газеты «Овоза» собрали оскорбительные комментарии с Youtube в мой адрес и разместили у себя в издании. Некоторые мои знакомые стали подначивать меня подать на них в суд, не оставлять дело безнаказанным. Я так и поступила. И хотя процесс я выиграла, но обошелся он мне слишком дорого. Я получила страшный стресс за те полгода, так что после него я долго приходила в себя.
Желание выходить на сцену и петь исчезло насовсем. Если бы подобная ситуация повторилась сейчас, я бы себе сказала: «Райхона, люди всегда говорили, и будут говорить гадости, не обращая внимания». Но тогда я была слишком молода.
Блиц-опрос:
Какой парфюм вы предпочитаете?
- Определенно, мой фаворит - Givenchy Ange Ou Demon Le Secret Elixir.
Какой стиль одежды предпочитаете на каждый день?
- Мой повседневный образ - простой спортивный или кэжуал лук: джинсы, майка, кроссовки и никакого мэйкапа! Не нравится привлекать внимание людей на улице.
Какое у вас коронное блюдо?
- Готовить я очень люблю и часто это практикую. Особенно вкусно у меня получается плов. По крайней мере, так говорят мои родные.
Какая у вас самая вредная привычка?
- Кусать губы, когда нервничаю.
Занимаетесь ли вы спортом?
- Всегда. Раньше ходила в спортзал, сейчас увлеклась бегом – через день по набережной.
С кем из знаменитостей вы бы поменялись местами?
- Ни с кем. Мне и так хорошо!
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тафтиши парвандаи Ҷамшед Зиёев дар Прокуратураи генералӣ дар арафаи анҷомёбист
Парлумон ифтитоҳи гузаргоҳи навро дар марз бо Ӯзбекистон маъқул шуморид
“Ориён Инвест” ва “Узагротехсаноатхолдинг” трактор истеҳсол мекунанд
Туркманистон ба тарки мошинҳои боркаши Тоҷикистон аз қаламраваш иҷоза дод
Вохӯриҳои дӯстонаи мунтахаби футболи олимпии Тоҷикистон бо дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб
Сабти ду заминларза дар Тоҷикистон дар фосилаи нуҳ дақиқа
Суғд: ҳукми 22 соли зиндон ба шаҳрванди Ӯзбекистон
Поин бурдани нарх, афзоиши ҳаҷм: рушди паррандапарварӣ дар Тоҷикистон
Салом алейкум, Тоҷикистон! Анонс, як рӯзи таърих, вазъи обуҳаво
Дар Тоҷикистон дарахтони бодом шукуфон гаштанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста