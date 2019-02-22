Вот уже неделю, как мужчины в сети активно язвят на тему традиционных женских подарков на 23 февраля. В «классический» набор, согласно остроумным интернет-мемам, входят носки, трусы и крем для бритья, от чего мужчины устали окончательно.
Мы решили узнать, чего же на самом деле желают на свой праздник таджикские мужчины. А желания у них оказались довольно-таки скромные – все простое и земное.
Что это, узнайте в нашем ролике.
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