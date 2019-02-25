АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- Важных мероприятий на этот день не запланировано.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 ФЕВРАЛЯ
1932 - Открылся I съезд профсоюзов Таджикистана.
1947 – Основан Таджикский техникум физической культуры.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 ФЕВРАЛЯ
1927 – Родилась русскоязычная поэтесса Таджикистана Елена Петрова.
1932 - Родился доктор филологических наук Бозор Тилавов.
1952 – Родился журналист Исматулло Ибодов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -3+2.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, в долинах местами небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, местами до 28-33 мороза, днем 8-13 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13, днем 3-5 мороза.
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