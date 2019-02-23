Сколько на самом деле налогов платит малый бизнес в Таджикистане, исходя из реальной практики? Подсчитали юристы компании «Химоя».
Налоги по стране везде почти одинаковые, но есть нюансы на местах. Для примера возьмем Душанбе.
Форма бизнеса: ООО по упрощенной системе налогообложения.
Вид бизнеса продуктовый магазин в торговой точке - 30 кв. м.
Общий оборот (валовой доход) за один год - 500 000 сомони, из которых - 400 000 сомони, это расходы на покупку товара. Получается: 500 000 - 400 000 = 100 000 дохода (товар реализуется с 20% наценкой).
Налоги платятся из 500 000 сомони - 6% по упрощенной системе налогообложения (УСН) = 30 000 сомони.
Налоги на 2-х сотрудников, исходя из заработной платы в 1100 сомони каждый. По городу Душанбе (берутся данные статистики, где по каждой отрасли высчитываются средние зарплаты, и в сфере «оптовой и розничной торговли») рекомендуется взыскивать налоги из расчета заработной платы в 1091,4 сомони. Мы её округлили до 1100 сомони.
2200 * 25% = 550 сомони. 550 *12 = 6600 сомони в год социального налога.
2200 * 13% = 286 сомони. 286 * 12 = 3432 сомони в год подоходного налога (удерживаемый из зарплат сотрудников, но все равно являющийся налоговым бременем).
Как упоминается выше, помещение торговой точки составляет 30 кв.м. Если это помещение арендуется у физического лица, то, соответственно, появляются налоговые обязательства в размере 13% подоходного налога.
Согласно рекомендательному письму налогового комитета, арендная плата за 1 кв.м. не должна быть ниже 65 сомони за 1 квадрат. Считаем:
30 * 65 = 1950 сомони. 1950*13% = 253,5. 253,5 * 12 = 3042 сомони в год подоходного налога с аренды помещения (удерживается за счет арендной платы, но все же налог).
Считаем:
100 000 – 30 000 – 6600 — 3432 — 3042 = 56 926 сомони осталось?
Нет.
Если после проведения всех официальных расходов по аренде, зарплате, покупке товаров, электричество и т.п., допустим, останется еще 30 000 сомони, на которые у нас нет подтверждающих документов, то придётся заплатить еще 12% дивидендов с этой суммы.
30 000 * 12% = 3600 сомони.
Получается, что из 100 000 сомони мы оплатили только налогов при УСН — 46 574 сомони.
Почти половина дохода ушла только на налоги. Это еще у нас было 20% выручки.
Предпринимателя еще ждут расходы на аренду, на электричество (повышенный тариф), на заработную плату, на различные разрешительные документы, в пенсионный фонд, на проверки и т.п.
Что остается предпринимателю для развития своего бизнеса, если половина его дохода идет только на налоги?
А со стороны выглядит, что платят они только 6% и все.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тафтиши парвандаи Ҷамшед Зиёев дар Прокуратураи генералӣ дар арафаи анҷомёбист
Парлумон ифтитоҳи гузаргоҳи навро дар марз бо Ӯзбекистон маъқул шуморид
“Ориён Инвест” ва “Узагротехсаноатхолдинг” трактор истеҳсол мекунанд
Туркманистон ба тарки мошинҳои боркаши Тоҷикистон аз қаламраваш иҷоза дод
Вохӯриҳои дӯстонаи мунтахаби футболи олимпии Тоҷикистон бо дастаи Амороти Муттаҳидаи Араб
Сабти ду заминларза дар Тоҷикистон дар фосилаи нуҳ дақиқа
Суғд: ҳукми 22 соли зиндон ба шаҳрванди Ӯзбекистон
Поин бурдани нарх, афзоиши ҳаҷм: рушди паррандапарварӣ дар Тоҷикистон
Салом алейкум, Тоҷикистон! Анонс, як рӯзи таърих, вазъи обуҳаво
Дар Тоҷикистон дарахтони бодом шукуфон гаштанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста