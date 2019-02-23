Каждое 23 февраля в Таджикистане отмечают два праздника – День защитника Отечества и День образования Вооружённых сил Таджикистана.
Накануне мы побывали в одной из столичных войсковых частей и послушали, под какие песни несут службу наши мужчины
Служить в этой части – большая честь для таджикских юношей. А как же иначе, ведь ни одна встреча высоких гостей не обходится без их участия.
- Отбор ребят в нашу часть производится тщательно, - говорит командир музыкальной роты Самандари Убайдулло. – Чтобы попасть в роту почетного караула нужно иметь высокий рост, крепкое телосложение, отличную выправку и хороший голос. В роте духового оркестра служат ребята, умеющие играть на духовых и других инструментах, а также те, у кого неплохие вокальные данные.
Сейчас в части командиры и солдаты заняты подготовкой к своему празднику – Дню защитника Отечества.
На плацу рота почетного караула оттачивает мастерство по прохождению торжественным маршем с использованием строевой песни.
О чем поют таджикские солдаты? О том же, что и их отцы, и деды в Советской Армии – о верной службе родине, о доме, о любимой. Сейчас «в тренде» строевые песни «Аскарам ман, аскарам» (Я солдат, солдат), «Точикистон», «Ватан» (Родина).
В солдатской курилке нынче не до «перекура». Молодой солист Шерзод Мунавварзод репетирует и здесь. Он исполняет песню «Эй кишвари ман», подхватывают и ребята, музыкальное сопровождение тоже не отстает: на флейте – Идимат Бобоев, на гитаре – Ислом Мутаходжаев, а на дабале-барабане – Шахбоз Ортикбоев.
Перед каждым праздником забот у ребят прибавляется, но их это ничуть не огорчает.
- Это приятные заботы, чувство праздника. К тому же есть возможность выехать в город, участвовать в торжествах. Строевой марш, песни на многих мероприятиях мы заканчиваем под громкие аплодисменты присутствующих, а это лучшая награда для нас, – говорят солдаты.
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