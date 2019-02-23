В День защитника Отечества - 23 февраля, который неофициально считается мужским праздником, мы решили составить список выдающихся таджикистанцев, которые, работая в различных сферах, получили известность и признание народа.

Сайдамир Зухуров

Генерал-полковник в отставке Сайдамир Зухуров внес неоценимый вклад в восстановление мира и согласия на таджикской земле, в укрепление национальных органов безопасности независимого государства. Школьный учитель, после выполнения интернационального долга в Афганистане, перешел работать в органы госбезопасности. И это стало делом всей его жизни.

Сайдамир Зухуров Радио Озоди

Он - первый председатель КНБ независимого Таджикистана – на эту должность был назначен в 1992 году, на 16 сессии Верховного Совета республики. Затем - министр внутренних дел, снова – министр безопасности, вице-премьер правительства, председатель Комитета по охране госграницы, начальник Главного управления по защите государственных секретов при правительстве РТ.

Зухуров - настоящий герой! В феврале 1997 года, когда боевик Бахром Содиров захватил в заложники группу российских журналистов и сотрудников международных организаций, будучи министром безопасности, без охраны, он поехал на переговоры с бандитами и предложил себя в качестве заложника. Через две недели, путем долгих переговоров, заложников освободили.

Награжден орденами «Красного Знамени», «За личное мужество», «Исмоили Сомони» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный деятель Таджикистана», удостоен также наград стран СНГ и Афганистана.

Пулат Бабаджанов

Советский и таджикский астрофизик, академик Пулат Бабаджанов доказал, что увлекаться астрономией можно не просто из удовольствия, но и из-за огромной любви к своей профессии, причем, если твои работы представляют огромную научную ценность мирового масштаба.

При непосредственном его участии был основан Институт астрофизики АН РТ, где он долгие годы был директором, он также руководил строительством Гиссарской обсерватории, где собрана уникальная аппаратура, высокоточная астрономическая установка, которых в мире всего три. Открытие мирового значения сделали Бабаджанов и его коллеги, которые изучили так называемые метеорные потоки и Таджикистану есть чем гордиться.

Пулат Бабаджанов архивное фото

Это открытие стало следствием еще одного не менее уникального открытия. Здесь, в Гиссаре, был разработан метод мгновенной экспозиции, известный теперь во всем мире. Эта работа стала толчком к целой серии исследований по всему миру. Пулат Бабаджанович лично открыл много метеорных ассоциаций и обозначил несколько тысяч их орбит в межпланетном пространстве. Даже сложно представить, сколько денег в результате этого сэкономила космическая промышленность! Ведь любая поломка в космосе оборачивается ущербом в миллионы долларов. В 2010 году за достижения в области науки и образования стал Лауреатом межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества». В 1998 году Международный астрономический Союз назвал одну из малых планет под № 7164 именем «Babadzhanov».

Дилшод Назаров

Знаменитый метатель молота Дилшод Назаров – единственный олимпийский чемпион, завоевавший золотую медаль за годы независимости в нашей стране.

Чемпион XXXI летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, вице-чемпион мира 2015 года, победитель Азиатских игр 2006, 2010 и 2014 годов, четырёхкратный чемпион Азии (2009, 2013, 2015, 2017), чемпион Азии среди юниоров 1999 и 2001 годов. Назаров также является заместителем председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма республики и президентом Федерации легкой атлетики Республики Таджикистан.

Дильшод Назаров НОК РТ

В прошлом году Назаров завоевал первое место Континентального кубка IAAF в Чехии, а также выиграл серебряную медаль на Азиатских играх в Индонезии. Обладатель двух орденов «Шараф» I и II степеней является кумиром для тысячи молодых ребят, которые активно занимаются спортом.



Тимур Зульфикаров

Поэт, писатель и публицист Тимур Зульфикаров - автор более 30 книг поэзии и прозы, а также ряда пьес и более 20 сценариев документальных и художественных фильмов, которые были отмечены на международных кинофестивалях.

Он - лауреат британской премии «Коллетс» за роман «Земные и небесные странствия поэта», лауреат российской литературной премии «Ясная Поляна» за книгу «Золотые притчи Ходжи Насреддина», лауреат российской премии «Лучшая книга года» за роман-миф «Коралловая Эфа», лауреат премии им. Антона Дельвига, победитель 5-го Всероссийского поэтического конкурса «Пророк Мухаммад - милость для миров», лауреат премии им. Николая Лескова "Левша" в жанре литературной публицистики. В 2017 году стал лауреатом Бунинской премии (за книгу «Золотые письма любви»).

Тимур Зульфикаров соцсети

Дважды был представлен на соискание Нобелевской премии в области литературы. Собрание сочинений Зульфикарова издано в Москве в 7 томах на деньги российского мецената узбекского происхождения Алишера Усманова. По пьесам Тимура Зульфикарова на таджикской и узбекской сценах поставлены такие спектакли, как «Первая любовь Ходжи Насреддина», «Сон бабочки», «Созвездие Омара Хайяма», «Клетка с кекликом», моноспектакль «Исповедь Ивана Грозного». Произведения Зульфикарова переведены на 17 языков мира, их общий тираж составляет более 1,5 миллиона.

Собит Негматуллаев

Академик Сабит Негматуллаев, пожалуй, является самым известным сейсмологом за всю историю Таджикистана.

Он является также одним из ведущих и признанных специалистов среди сейсмологов мира. Один из виднейших исследователей хаитского землетрясения 1949 года, запатентовано два его изобретения – «Способ прогнозирования землетрясений» и «Способ защиты района застройки от сейсмического воздействия».

Собит Негматуллаев Asia-Plus

Много лет Негматуллаев являлся президентом Академии наук республики, директором Института сейсмологии и сейсмостроительства, руководителем Геофизической службы при Академии наук.

Далер Назаров

Певец и композитор Далер Назаров остается одним из самых популярных и любимых исполнителей Таджикистана, его называют мэтром таджикской эстрадной музыки. Он - основатель собственной школы современной музыки, имеющей свой стиль и направление. Творчество певца включает как народные, так и современные мотивы, оказавшее влияние на персидско-таджикскую фолк-музыку.

Далер Назаров YouTube

Певец не приемлет фонограмму и всегда выступает вживую. Он является единственным артистом крупного масштаба, который не имеет никаких государственных наград и званий, несмотря на то, что он сделал так много для развития таджикского музыкального искусства и его популяризации в мире.

В качестве композитора он написал музыку к 23 фильмам, среди которых известные «Лунный папа», Танкер «Танго», «Шик» и другие. Не любит выпускать альбомы, но, по крайней мере, существует 9 студийных и десятки нестудийных, изданных от его имени. «Чак-чаки борон» - один из самых известных хитов Далера Назарова, которую несколько лет назад он спел дуэтом с узбекской исполнительницей Юлдуз Усмоновой на одном из совместных концертов в Душанбе.

Барзу Абдураззаков

Драматург и режиссер, Заслуженный артист Республики Таджикистан являлся директором и художественным руководителем ряда театров страны. Он также ставил и продолжает ставить спектакли в Казани, Омске, Магнитогорске, Ташкенте, Алматы, Бишкеке и других городах. У него более 50 режиссерских работ по пьесам Шекспира «Отелло», Уильямса «Антигона», Уайлдера «Наш городок», Гоцци «Ворон», «Станция О», Паркера «Моя дорогая Памелла», Мольера «Плутни Скапена», Вайса «Безумие. 93», Чехова «Три сестры», Славмира Мрожека «Мигранты», Гольдони «Слуга двух господ» и других.

Барзу Абдураззаков

Уникальность Барзу в том, что он также сам пишет пьесы и ставит их. Одной из его известных работ является «Исповедь», которую перевели на французский и немецкий языки и поставили в Беларуси, Франции, США, Кыргызстане: она получила Гран-при международного фестиваля стран СНГ и Балтии в Санкт-Петербурге.

На днях поступила информация, что Барзу Абдураззаков ставит «Лейли и Меджнун» на казахском языке.

Несмотря на все проблемы, с которыми столкнулся известный режиссер на родине, где не нашел подходящей творческой атмосферы, он настоящий патриот, который любит свою родину и не желает менять гражданство Таджикистана ни при каких обстоятельствах.

Толиб Шахиди

Композитор, Народный артист РТ Толиб Шахиди - сын основоположника современной классической музыки Таджикистана Зиёдулло Шахиди, развивает традиции таджикской музыки и соединяет достижения европейского авангарда с духом и палитрой традиционного искусства своей родины. Им написаны различные симфонические произведения, музыка для оперы и балета, драматических спектаклей и кинофильмов.

Толиб Шахиди cоцсети

Толиб Шахиди – лауреат нескольких престижных музыкальных наград, в том числе премии Международного конкурса современной музыки в США и Государственной премии им. Рудаки в Таджикистане. Он первый среди всех композиторов бывшего Союза за большой вклад в развитие музыкальной культуры удостоился Золотой медали Союза композиторов Российской Федерации.

Произведения композитора исполняются на самых разных сценах мира самыми именитыми музыкантами и дирижерами, среди которых Валерий Гергиев и Йо Йо Ма. В 2010 году один из самых знаменитых оркестров мира - Лондонский королевский симфонический оркестр записал несколько произведений таджикского композитора. Это одно из самых важных событий не только в творчестве самого композитора, но и для культурной жизни Таджикистана, потому что такого статуса удостаивается не каждый. Творчество Толиба Шахиди – уникальное, самобытное, яркое явление и выдающееся достояние в истории профессиональной музыкальной культуры страны.

Джурабек Муродов

Певец и музыкант, народный артист СССР, лауреат Госпремии имени Рудаки Джурабек Муродов тоже имеет значительный вклад в искусство Таджикистана. Его творчество - это три стиля исполнения: классика, фольклор и современные популярные песни. Его называют пожизненным новатором в певческом искусстве, так как за свою долгую творческую карьеру он изучал и внедрял в свой репертуар не только творения великих исполнителей таджикского народа, но также с большим успехом исполнял песни народов мира.

Джурабек Муродов "Тироз"

По признанию артиста, за свою 55-летнюю карьеру он исполнил более 2 тысяч песен, для 450 из них музыку сочинил сам. По признанию известного академика Акбара Турсуна, Муродов является феноменом в культуре и искусстве Таджикистана.

Аслиддин Осими

Профессор Аслиддин Сайфиддинович Осими, по праву также достоин попасть в список настоящих мужчин страны. Его считают основателем урологии в Таджикистане. Это первый таджикский уролог, который знаменит в научных кругах России, Украины, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана.

Аслиддин Осими Asia-Plus

«Золотой скальпель» хирурга – наивысшая оценка его профессиональных способностей – вот уже более 30 лет украшает коллекцию его наград. Заслуженный врач Республики Таджикистан, Отличник здравоохранения СССР, за заслуги перед Отечеством награжден медалью «Шафкат» (Милость).

Олег Пилькевич

Начальника Центра специального назначения по выполнению спасательных операций особого риска (Центроспас) Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ, полковника Олега Пилькевича знают многие. Его общий стаж работы 44 года, из них 34 он был инструктором-спасателем. 36 часов работы нон-стоп без еды и отдыха, на снегу, в высокогорье и под проливным дождем – это обычный расклад жизни таджикского спасателя, который к слову, родом из Киева.

Олег Пилькевич Asia-Plus

За всю свою карьеру он успел стать парашютистом, альпинистом, скалолазом, водолазом, лётчиком спортивной авиации, заслуженным работником физической культуры и спорта, получил два высших образования. Еще он воспитал пятерых детей, двое из которых стали офицерами спасательной службы. В 2009 году Олег Владимирович стал обладателем статуса спасателя международного уровня. В Центральной Азии он единственный такой специалист.

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