Туркменский футболист Сулейман Мухадов, который должен был перейти в душанбиснкий «Истиклол», подозревается в употреблении допинга, в его отношении Азиатская футбольная конфедерация ведет расследование.
Сулейман - сын известного туркменского футболиста Чарыяра Мухадова, который в 80-е годы выступал за душанбинский «Памир».
«Истиклол» заявил игрока на свой дебютный матч Лиги чемпионов АФК с узбекским АГМК в Алмалыке, но Мухадов в этом матче не сыграл. Все дело в том, что его и других игроков сборной Туркменистана АФК подозревает в употреблении допинга.
Как сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации, расследование по поводу употребления запрещённых препаратов со стороны игроков сборных команд, которые приняли участие в недавнем Кубка АФК, продолжается.
Сборная Туркменистана на этом турнире в своей группе заняла последнее место с нулем очков. В этой же группе выступали узбекистанцы, вратарь которых Игнатий Нестеров также попал в числе подозреваемых.
Как известно, Сулейман Мухадов числился в заявке сборной Туркменистана, но на турнире не сыграл ни одного матча.
Если будет доказана вина Мухадова и Нестерова, их могут дисквалифицировать и оштрафовать.
Сулейман Мухадов, родившийся 24 декабря 1993 года в Ашхабаде, выступал за клубы МТТУ, «Алтын асыр» и «Ахал». В 2014 году в составе МТТУ Мухадов завоевал Кубок президента АФК, был признан самым ценным игроком и лучшим бомбардиром (11 голов) этого азиатского турнира.
Реакция со стороны руководства ФК «Истиклол» пока неизвестна. Скорее всего, туркменского легионера не будет в составе душанбинского клуба в новом чемпионате Таджикистана, который стартует в апреле 2019 года.
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