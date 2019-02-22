Двусторонняя торговля между Таджикистаном и Узбекистаном существенно сократилась в январе после непрерывного роста за последние годы.
Объем таджикско-узбекского товарооборота в январе этого года составил чуть более $10,2 млн, что почти на 35% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ. В январе прошлого года две страны наторговали между собой почти на $15,8 млн.
На сокращение двустороннего торгового оборота главным образом повлияло резкое снижение объема экспортируемой в Узбекистан таджикской продукции: с почти $9 млн в январе прошлого года до $2,5 тыс. в январе этого года.
Уменьшился также, но в сравнительно меньших пределах, импорт узбекских товаров Таджикистаном: с $6,7 млн до $3,2 млн.
Торговый оборот между Таджикистаном и Узбекистаном за последние четыре года вырос почти в 12 раз, с $13 млн. по итогам 2014 года до $155 млн в 2018 году.
Рост таджикско-узбекского товарооборота ускорился после прихода к власти в Узбекистане президента Шавката Мирзиёева в 2017 году и потепления отношений между соседями.
Дополнительным толчком для укрепления двусторонних торгово-экономических связей стал визит Мирзиёева в марте прошлого года в Душанбе. По итогам состоявшегося в рамках визита форума деловых кругов двух стран были подписаны 16 документов, которые предполагали экспорт товаров и услуг из Таджикистана в Узбекистан на сумму $482 млн. Импорт же узбекской продукции предполагался на сумму $143 млн.
Таджикистан поставляет в соседнюю республику первичный алюминий, электроэнергию, хлопок-волокно, руду, цемент, необработанную кожу, кокон, шелк-сырец, различные ткани, алкогольные напитки, ковры и прочее.
Импортируется из Узбекистана в Таджикистан природный газ, текстильная продукция, минеральные удобрения, пластмасса, обувь, керамические изделия, цветные металлы, электрическое и механическое оборудование.
Ожидается, что в конце первого квартала этого года в Ташкенте состоится очередное заседание таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Проведение данного мероприятия первоначально было запланировано в середине декабря прошлого года, однако потом было перенесено на нынешний год.
Причина переноса заседания связывалась с тем, что между Ташкентом и Душанбе на данный момент «не имеется нерешенных спорных вопросов, а отношения двух государств во всех направлениях и сферах динамично развиваются».
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Кулли ахбор
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Хайдар1
.......резкое снижение объема экспортируемой в Узбекистан таджикской продукции.///////
Не потому ли, что производство в РТ потихоньку сворачивается, из-за невыгодных экономических условий? В любом случае это тревожный показатель.
Уменьшился также, но в сравнительно меньших пределах, импорт узбекских товаров.....(аж в 2 раза!). Не из-за постоянно снижающейся и без того низкой покупательной способности и углубляющегося обнищания населения РТ? Плохо всё это...........