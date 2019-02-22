Сын известного таджикского пианиста Ниссора Абдуразакова – десятилетний Самир, который в прошлом году, занял первое место на международном конкурсе «Feurich International piano competition» в Вене продолжает покорять публику своим талантом. В это воскресенье игру Самира на фортепиано увидит многомиллионная аудитория российского Первого канала.

Самира Абдуразакова – уже известного, юного пианиста пригласили на программу российского Первого канала «Лучше всех».

По словам его отца Ниссора Абдуразакова, представители программы связались с ним через ФБ, попросили выслать несколько выступлений Самира, после чего пригласили его с сыном на съемки в Москву.

- Они выбрали Дебюсси (Клод Дебюсси, французский композитор – прим.авт.), которого мы давно не играли. Меньше всего я хотел, чтобы они его выбрали. Нет, Самир великолепно его играет, но у детей есть такая особенность – они быстро забывают произведения, если постоянно их не репетируют. Но мы восстановились за один день.

Фото Н. Абдуразакова

Ниссор рассказывает, что Самир ежедневно занимается игрой на фортепиано, уделяет музыкальным занятиям, как минимум, 3-4 часа, иногда может сесть за инструмент в 9 часов утра и закончить к четырем вечера.

- Он очень трудолюбивый и старательный, переживает за свою работу, перед выступлениями не спит ночами, но когда выходит на сцену становится абсолютно спокойным. Вы знаете, мне, как отцу очень трудно говорить, что у него талант, но это объективная оценка, - признается Ниссор.

Сейчас Самиру со всех сторон поступают приглашения выступить на фестивалях Австрии, Германии, принять участие в музыкальных школах Италии, Греции почти до конца года его график расписан, но, несмотря на занятость, традиционно летом Ниссор привезет Самира в Таджикистан.

- Самир родился в Швеции, но когда мы выступаем, наше главное условие представлять его, как музыканта из Таджикистана. Иногда рядом с именем Самира пишут две страны - «Швеция, Таджикистан», иногда его представляют, как таджикского пианиста, - рассказывает Ниссор.

Самира поддерживает Международный Фонд Зиёдулло Шахиди, пианист является его стипендиатом. Ниссор говорит, что именно братья Шахиди убедили его, что Самир должен принять участие в программе «Лучше всех».

- Первая моя реакция была отрицательная: у меня 35 учеников, и я не хочу считать, что мой сын лучше всех. С какой это стати? Но потом я посоветовался, и мне объяснили, что это важно, и мы решили ехать на съемки, - говорит Ниссор.

По его словам, в силу юного возраста, сольная программа Самира пока может продлиться около получаса.

Фото Н. Абдуразакова

- Он еще совсем маленький, поэтому мы не можем устроить его сольный концерт в Душанбе, хотя многие просят. Сольная программа Самира может продлиться не больше получаса, этого не хватит для полноценного концерта. Но, когда он сможет отыграть больше – мы обязательно проведем концерт в Душанбе – это моя мечта, - говорит Ниссор.

Самыми серьезными планами на ближайшее будущее Ниссор называет намерение принять участие в Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик", который ежегодно проходит в Москве.

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