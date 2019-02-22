Президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил вместо музыкальных клипов, где используется изображение президента, освещать достижения республики, труд граждан и несравненную природу страны. Об этой «услуге» глава государства просит граждан Таджикистана уже не в первый раз, но они его не слушают.

История «противостояния» президента и льстецов длится уже не первый год. Осенью прошлого года Абдулфаттох Шарифзода, пресс-секретарь президента объяснял «Радио Озоди», что Эмомали Рахмону совсем не по душе хвалебные речи, и он часто во время совещаний или заседаний правительства прерывает славословие чиновников.

Но граждане все равно продолжают его хвалить.

«Просто люди всем сердцем любят своего президента и искренне выражают свои чувства к нему», - объяснял тогда Шарифзода.

Причем, хвалят президента не только простые люди, с которыми он встречается во время своих поездок по регионам страны, но и госчиновники самых разных рангов.

Ежегодно президент просит умерить свой пыл и государственные СМИ. На этой неделе, 20 февраля Эмомали Рахмон в очередной раз обратился к Комитету по телевидению и радиовещанию с предложением вместо того, чтобы использовать музыкальные клипы с его изображением, освещать достижения республики, труд граждан и несравненную природу страны.

Такие просьбы президент озвучивает уже не в первый раз.

Пресс-служба президента РТ

2012 год, итоговое отчетное заседание правительства

«На одном из собраний я говорил, и сейчас еще раз подчеркну, не подхалимничайте! Всё известно, всё очевидно! Ко мне десятки раз обращались, что каждый раз, когда вы приезжаете, обчищают наши карманы, куда нам идти? Председатели говорят, что приезжает президент, дайте денег на трибуну, принесите деньги на ковер, дорожку, цветы, угощения. Что это такое? Бросьте все это! Ничего не надо делать! Я ведь десятки раз прежде велел: уберите все это верхоглядство!».

2014 год, рабочая поездка по южным регионам Таджикистана

«Доченька не надо восхвалять президента. Руководителя района тоже не восхваляй. Пиши о недостатках в районе. Если мы не будем раскрывать, и решать существующие проблемы, то никто это за нас не сделает», - сказал президент во время своей поездки по Хатлону в 2014 году.

Это обращение было адресовано студентке Государственного Университета тогда еще Курган-Тюбе, Нигоре Сохибовой, которая поблагодарила президента за поддержку девушек сирот и сказала, что он стал им отцом: «Я одна из счастливых девушек страны, которая после окончания школы с отличием, поступила по президентской квоте в университет. Таких как я много девушек из других районов учатся по президентской квоте. Нас в университете называют дочерями «Его величества». Мы гордимся этим, и просим всевышнего всегда хранить вас».

2018 год, встреча с журналистами на церемонии открытия новой студии телевидения и радио Согда

«Не надо петь дифирамбы. Это приведет к тому, что можем допускать серьезные ошибки в работе. Хвалебные высказывания и дифирамбы посредством телевидения и радио не идут на пользу государству и стране. Не надо закрывать глаза на недостатки. Наоборот, необходимо обнажить недоработки органов власти и искать пути исправления ошибок. <….> К сожалению, все, начиная с первого канала телевидения, занимаются восхвалением властей. Создается впечатление, что все идеально и у нас совсем нет недостатков», - сказал тогда Эмомали Рахмон и призвал СМИ больше рассказывать о неповторимой природе страны и о народных ремеслах. По его словам, это необходимо для того, что привлечь в Таджикистан туристов и путешественников.

Пресс-служба президента РТ

Как воспевают заслуги президента?

Сравнивают с Иисусом

Летом 2018 года появилось произведение «История Нуристана» поэта Ато Мирходжи, заместителя председателя Союза писателей Таджикистана. В поэме поэт сравнил президента Эмомали Рахмона с Иисусом Христом, с четвертым халифом Али ибн Абу Талибом и с героем эпоса «Шахнаме».

Поэт сообщает о появлении на свет Эмомали Рахмона, который озарил светом всё вокруг. Мать Эмомали в поэме представлена «личностью, переживающей за родину как за детей». Мать Эмомали Рахмона звали Майрам, но автор называет ее Мариям.

Мариям родила нового Иисуса

И дала ему имя – Эмомали, - пишет поэт.

Сравнивают с Ататюрком, Конфуцием и Шарлем Де Голлем

В 2015 году правительственное агентство «Ховар» опубликовало статью Саидмурода Фаттохзода, «Что означает наш выбор?». В своей статье автор отметил, что главным достижением и победой Рахмона является возрождение государства. «Он вернул беженцев, подписал с оппозицией соглашение о мире и национальном согласии, спас экономику от кризиса, ускорив созидательные процессы. За эти заслуги аналитики сравнивают Эмомали Рахмони с французским Шарлем де Голлем, турецким Кемалем Ататюрком, китайским Конфуцием и другими лидерами мировых наций», - писал автор.

Называют солнцем

В том же 2015 году председатель комитета по делам религии Таджикистана Абдурахим Холикзода в своей статье, опубликованной в правительственном издании «Джумхурият», сравнил президента с «солнцем» и назвал его «звездой счастья», «сыном таджикской нации» и «создателем современного таджикского государства».

Холикзода отмечал, что Рахмону удалось прекратить гражданскую войну в Таджикистане, тем самым он спас государство от исчезновения. Он напоминает, что после распада СССР, когда, по его словам, капитализм одержал победу над социализмом, Таджикистан был втянут в гражданскую войну.

Напомним, в 2016 году столичная типография «Эр-граф» издала книгу под названием «Эмомали Рахмон в художественной литературе», в которой были собраны 2256 произведения, посвященные главе Таджикистана. Самое раннее произведение датируется 1994 годом.

Ранее в Душанбе был издан сборник стихов «Пешво» («Лидер») с тиражом в тысячу экземпляров. В книге собраны стихи 30 таджикских поэтов о президенте Эмомали Рахмоне.

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