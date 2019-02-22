В Ташкентском областном суде по уголовным делам судят владельцев и сотрудников компаний, сотрудничавщих с АО "Узбекский металлургический комбинат" ("Узметкомбинат") в Бекабаде.
По неофициальному сообщению сотрудника Генеральной прокуратуры Узбекистана, 23 человека обвиняются в «нанесении экономического ущерба», сообщает Служба новостей Центральной Азии.
Согласно результатам расследования, всем 23 предпринимателям предъявлены обвинения в хищении путём присвоения или растраты и должностном подлоге. В деле участвуют 5 женщин и 18 мужчин, которых обвиняют нанесении экономического ущерба государству на сумму около 800 миллиардов сумов (почти 100 миллионов долларов).
В июле 2017 года после того, как около двадцати сотрудников Службы национальной безопасности Узбекистана (ныне СГБ) в течении двух месяцев провели проверки, с Бекабадского металлургического комбината уволили несколько высокопоставленных чиновников. На основе этих проверок были возбуждены уголовные дела в отношении 49 владельцев компаний и их сотрудников.
Сотрудник Генпрокуратуры неофициально сообщил изданию, что задержанные владельцы компаний договорившись с руководством "Узметкомбината", сдавали в комбинат от имени других юридических лиц металлолом и незаконно продавали переработанный металл.
Однако, как сообщил сотрудник прокуратуры, знакомый с ходом следствия, около 80 задержанных, которые были заключены в тюрьму во время следствия, впоследствии были освобождены в связи с "отсутствием мотивов преступления".
Шестнадцать из 23 арестованных все еще находятся под арестом, остальные 16 были освобождены под подписку о невыезде и при условии, что они будут сотрудничать со следствием. Ещё один подозреваемый объявлен в розыск.
Ожидается, что судебное разбирательство продлится несколько месяцев.
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